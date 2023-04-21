深入香港仔魚市場 學揀靚魚 歎艇仔粉

即叫即做--魚市場內可見到現時少有的艇仔粉（$33/碗），即叫即做，參加者可即場買一碗試食，另可加雞翼、鴨腿等配料。（李紹昌/陳真紀攝）

八爪魚--來到陳志豪的魚檔，他介紹八爪魚時，歡迎團友試捉，隨即有人「膽粗粗」一試。（李紹昌攝）

特別用途--途經碼頭時，陳志豪為大家介紹現時漁民的作業方式，船上的籠子（圖右上）是防止水產數量過多時互相擠壓，而白色發泡膠箱（圖左上）則可保持魚獲新鮮。（陳真紀攝）

紀念明信片--導賞遊於漁民文化博物館集合出發，並會派發一張由舊照片重新補色而成的紀念明信片。（李紹昌攝）

不同魚獲--香港仔魚市場一般不會對外開放，今次參觀的團友可以一睹各式各樣的魚獲，包括紅衫魚、木棉魚等。（李紹昌攝）

【明報專訊】花蟹、八爪魚、墨魚、黃花魚，一箱箱新鮮海產，教人食指大動。可別以為今期〈好去處〉帶大家去西貢、鯉魚門、流浮山等食海鮮的遊點，其實是走入香港仔，追溯供應全港逾七成海鮮的批發地——香港仔魚類批發市場（簡稱香港仔魚市場），揭開香港漁業的神秘面紗！

擁有73年歷史的香港仔魚市場是本港最大規模的海產批發市場，佔地約1.5萬平方米，分為東面的海鮮區，以及西面的冰鮮魚區。每日來來往往的船隻將魚獲運送至市場，待買家選購後再送往全港各地，包括街市、酒樓、超級市場等地，最後來到消費者手上。

由於魚市場只提供批發，不設零售，一般不會對外開放，但南區龍舟競渡委員會舉行的「漁港濃情．香港仔」社區項目，推出香港仔魚市場免費導賞；由香港仔漁業海鮮商會會長陳志豪導賞，帶領大家游走市場內外，細說魚市場的變遷和發展，並親授挑選優質海產的要訣，機會難得。

發泡膠箱保鮮 循環再用

導賞遊先由魚市場西面的冰鮮魚區開始，參觀規模最大的魚檔及昔日魚獲拍賣區。陳志豪指，以前漁民都是自己捕魚兼售賣，但由於近年魚獲大減，漁船捕魚的地點遙遠，每次回來需時2至3天，遠洋漁船為提升利潤，節省燃油和時間，遂分開為負責捕魚的生產船（漁船）及負責買賣的收魚船，收魚船每天蒐集多艘漁船的魚獲，統一運回魚市場出售。

收魚船總是放滿白色發泡膠箱，為什麼呢？他解釋是為了保鮮，「漁民發現發泡膠箱輕，保溫效果良好，大多以它們盛載冰鮮水產；若發泡膠箱用至破爛，則於魚市場內的發泡膠回收工場弄碎後再次壓縮，以循環再用」。

黃花魚野生瘦長 養殖較肥大

正當大隊準備離開碼頭之時，剛好碰見「艇仔粉」船隻靠岸。被視為隱世美食的艇仔粉已買少見少，而這名船主一般早上約9時會在魚市場內賣艇仔粉。

離開碼頭後，一行人經過批發區，望見一箱箱黃花魚，陳志豪隨即說起小知識：原來單靠黃色深淺並不一定能分辨野生及養殖的黃花魚，卻可猜到捕魚時間——部分黃花魚之所以較黃，其實是因為晚上捕捉。「不論是否野生，當晚上關燈捕魚後，再立即冰鮮，黃花魚顏色便會比較黃，並且不會褪色」，相反白天捕撈的，顏色就會變淺。他同時提供買魚小貼士，表示野生黃花魚比較瘦及長，養殖魚則可能較肥及大。

社區嘉年華明起一連兩日舉行

約2小時的導賞遊見盡各式各樣水產，陳志豪認為，本地魚市場水產種類多，有條件發展成為「港版築地」，可考慮將市場擴建至兩三層樓高，不止批發，而是兼營零售和即買即煮即食的地方，若發展成功，便令香港多一個好去處。

目前至5月的香港仔魚市場導賞遊已經爆滿，大家若有興趣可留意官方社交平台的動態。此外「漁港濃情．香港仔」社區嘉年華於4月22至23日（明日、後日）一連兩日舉行，在鴨脷洲龍竇設有多個趣味工作坊，歡迎公眾免費參與。●

查詢：fb @香港仔濃情

文：陳真紀

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com