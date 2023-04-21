大埔滘水族館 探索魚類自然生態

【明報專訊】魚，不一定是餐桌上的食物，也有不少屬觀賞品種。致力推廣魚類研究及相關知識的香港魚類學會，於1月從香港仔遷址至大埔滘白鷺湖。擁有大埔滘得天獨厚的地理優勢，包括河流、鹹淡水潟湖、河口泥灘及紅樹林等天然環境，生態價值極高。香港魚類學會創會會長莊棣華表示，香港魚類豐富，其多樣性更是全球首屈一指，「大自然蘊藏的寶藏需透過研究挖掘出來，因此學會以『研究』為首要任務，作觀察、記述、分析，提供客觀和正確的科學知識」。新會址集科研、教育及保育設施於一身，設有自然生態水族館、標本及資料館和圖書館3大部分，推動自然生態教育及魚類研究。

館內的自然生態水族館以生態觀察為主，展示香港30多種代表魚類，牠們來自不同生境，包括河溪下游上段至中游的糙隱鰭鮎，以及於低地至近中上游山溪棲息的擬細鯽等。學會更於水缸中模擬各魚類的原生態，提供相應棲息地環境，讓參觀者可以近距離觀賞野生魚類和其原本生存的棲息生境，對大自然有更多了解。學會亦透過觀察、研究，記錄及分析牠們的各種行為習性，繁殖魚類並放流原居地，以保育魚類及推動生態可持續發展。

標本及資料館存放了學會以往採集的魚類標本，參觀者可於展區一睹部分剝製標本；而圖書館則收藏與分類相關的魚類書籍。館內設有一個「河口及紅樹林研究中心」實時記錄生態，例如水溫、溶氧量、酸鹼度等，無論於晝夜及不同季節都可遙距監察河流上中下游生境，有助各項魚類學術研究，分享成果。●

香港魚類學會

地址：大埔滘白鷺湖互動中心1樓B1

網址：hkis.hk

註：暫不開放參觀，直至另行通知