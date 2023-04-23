【明報專訊】復活節假期是港人外遊高峰，轉眼又將迎來五一，今趟可會出現遊客訪港高峰？因見有立法會議員欣羨去澳門的遊客比來香港的多，記者玲跑了一轉澳門，看當地政商民之間如何互動，一邊為營造更佳的旅遊體驗出力，一邊為減低遊客滋擾動腦筋，成效又如何。有趣的是，從大海彼岸看過來，他們又會「我睇你好」，欣羨我們有流行文化這塊「老本」，可以借力。今周起「推廣流行文化篇」系列，頭炮跟進了官方主辦的首屆流行文化節，邀來了官員解畫，聽其野心，恰好也說到借力搞旅遊的宏圖；之後的篇章，我們會向各界集思廣益，文化如何流行，如何重新掀起香港風。

數流行文化，電影必是一大支柱，誰不愛看電影？「創意公民」今期受金像獎啟發，學生有樣學樣在油麻地搞了個最「街」乜乜乜，私人推介最「街」收音，記得嘟埋QR Code才揭頁。而繼香港電影評論學會之後，香港電影金像獎亦在停映爭議中，將「最佳電影」頒了給《給十九歲的我》，引來「莫非要向社會宣戰？」的非議；資深影評人黃國兆看着坊間火力猛烈的批評，納悶多時，近日終有機會看到電影，並撰文回應了關於香港電影工業「宣戰」一說。同場加映澳門電影《海鷗來過的房間》導演孔慶輝訪問，聽說電影說好了一個澳門故事。

五一之後是五四。專研五四新文化運動的陳平原老師答年輕學人丘庭傑問：如何透過與五四文人對話，取得養分和啟發，以面對今時的危機？還有，老師今天仍堅持要「讀魯迅的書，走胡適的路」麼？

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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