料理分子：參考班戟做法 自製餅皮 簡易素潤餅 感念慈悲大地

大殿旁的迴廊牆上整面都是《金剛經》經文，混凝土灌鏤空的經文被陽光穿透，視覺效果非常震撼。（廚豫提供）

【明報專訊】「我哋喺奇岩捷運站外集合，一齊行去農禪寺，參觀完後再去北投食lunch，順便去北投站外租借共享單車……」一行七個香港人浩浩蕩蕩從奇岩站步行至法鼓山農禪寺。

農禪寺給我的禮物

農禪寺位於台北市北投區，台灣的北部其實分為雙北——台北市和新北市。很多香港朋友都不太知道台北市和新北市的地區是怎樣區分。台北市包括松山區、中正區、大安區、信義區、北投區和萬華區等。而新北市則包括板橋區、中和區、永和區、新莊區、淡水區、瑞芳區和三峽區等。

各市政府都有不同的政策，例如台北市規限飲食店不能再使用透明塑膠外帶杯，新北市則未有這規定。台北市的指定垃圾膠袋為藍色，新北市的垃圾膠袋則為粉紅色，台北市的垃圾車人員是不會讓粉紅色的垃圾膠袋掉進車內的。對於在地生活的人須分清雙北地區，而遊客則好好享受台灣風情便好了。

15分鐘的步行，到達農禪寺入口，「穿著短褲、短裙、無袖裝、拖鞋等都不宜。另外像是吃葷食、遛寵物等行徑亦不可，須穿著莊重樸素衣服，更不要喧囂」，有朋友穿了及膝短褲，幸好仍可正常出入。寺內人員建議我們一行人可以先到水月池靜坐放鬆身心靈，坐了10分鐘，便到旁邊拿了一碗水，在池邊的禪修公園行了一圈。工作人員說手心捧着碗，不用理會水有沒有濺出來，以自己最舒服的步伐，配合最舒適的呼吸走一圈。頭腦放空的珍貴一刻是農禪寺給我最好的禮物。

經文牆建築 樸實無華大殿

大殿外的牆面鏤空刻了經文，縱使當天沒有陽光穿透，依然震撼。大殿內不能拍攝，樸實無華，面向着純白的佛祖像默站，無聲勝有聲。走出主殿，沿着左側的連廊走着，以清水混凝土工法建成，整排隨着自然光影變化。走到後方，發現有數片稻田，是寺內的師兄師姐打理的，農禪寺建於1971年，以禪修為主，務農為生，至今依然保留稻田。再往前行便是慈悲花園，園內有尊觀音菩薩像，穿過「入慈悲門」，便來到寺內小書店，我買了兩個御守，朋友買了一個蓮花陶瓷香座。

走入開山農舍，農舍裏陳列許多文物，訴說着農禪寺從過去到現在的歷史軌迹。為了感念農禪寺的開山祖師東初老人，也展示了東初老人和弟子聖嚴法師的許多生活故事。而在開山農舍的2樓有一間視聽室，會播放一段約10分鐘的電影，可以讓大家進一步認識農禪寺。

河道邊騎遊 嘗港式小食、台式小炒

離開寺後，一行人步行20分鐘至北投一間西式素食餐廳。平日也座無虛席，幸好同行朋友已訂位，雖然價格略高，但口味卻非常合適，有瑪嘉烈達pizza、三星葱意式pizza、香草青醬疙瘩麵和新鮮柳丁果汁等。

走到對面北投捷運站外租借共享單車，穿過大業路，沿着基隆河暢遊，很快便到達關渡宮，稍休了一會，再騎往紅樹林生態步道。沿着淡水河抵達淡水捷運站，還車時以悠遊卡付款，只需35元新台幣，便宜又健康。與阿賢會合，八人浩浩蕩蕩前往英專路的一家朋友開的港式燒賣魚蛋小食店。再轉戰淡水老街享用新鮮水煮小卷、胡椒鳥蛋，找了一家舊式糖水店吃豆花，眾人聊人生談未來。

轉眼已黃昏，最後一個行程，坐捷運到達士林站，朋友神秘地帶着我們走入一條小巷，看見一間人山人海的小炒店，朋友們興奮地點選菜式：葱油白切雞、肉絲炒麵、菜圃炒蛋、糖醋骨、蒜香炒通心菜、茄子豆腐煲等。吃得津津有味，每人只需200元新台幣，白飯和例湯都是吃到飽的。這天以大家的歡笑聲落幕，圓滿結束。

清明時節吃潤餅

想以一道素菜表達對農禪寺的尊敬，想起台灣人在清明節時都會吃潤餅。潤餅的基本餡料有高麗菜絲、豆芽菜、紅燒肉、蛋鬆和花生粉。潤餅餅皮是將麵粉加水，反覆攪打成質韌的濕麵糰，抓在手中，在小平鍋上旋烙，做成薄如紙的餅皮。我把潤餅簡化成一個比較容易處理的方法，在家中也能較好掌握，參考西式班戟的做法，在濕麵糰注入更多水成麵糊，再把麵糊煎成薄皮使用。餡料方便，使用台灣獨特的青花筍，青花筍來自日本，是芥藍菜與綠花椰雜交後的品種，莖部又細又嫩，口感很像蘆筍，故稱為青花筍。它的營養價值很高，能改善造血功能、預防骨鬆和貧血等功效。素潤餅配以自製香甜的一夜漬椰菜和醒胃的醋溜薯麵，素菜可以美味亦很多元化，感謝大地無私地提供美麗又美味的食材。

食譜

蒜香青花筍

【材料】

•青花筍……100克

•蒜蓉……1茶匙

•牛油……1茶匙

•料理酒……1湯匙

•黑胡椒……1/3茶匙

•鹽……1/2茶匙

•糖……1/2茶匙

【做法】

1.把青花筍的葉子和莖根部分的皮削走，切成小段。用鹽水泡浸15分鐘後冲洗乾淨。

2.放入滾水煮1分鐘後瀝起。與蒜蓉、牛油快炒約1分鐘，然後加入料理酒、黑胡椒、鹽和糖調味。完成後放涼備用。

一夜漬椰菜

【材料】

•椰菜……1/3個

•蒜蓉……1茶匙

•冰糖……15克

•辣椒乾……4條（切碎）

•糯米醋……2湯匙

•味醂……1湯匙

•醬油……3湯匙

•魚露……1茶匙

•麻油……1茶匙

【做法】

1.椰菜撕成細片，以清水冲洗3次，水分瀝乾後，再用冷開水浸泡20分鐘。

2.椰菜片瀝乾水分並加入所有材料。用手將椰菜片和醬料徹底混合。

3.用重物把漬椰菜壓着，放入雪櫃冷藏一夜。

4.完成。冷藏一夜後可直接食用，建議兩三天內吃完，否則椰菜的亞硝酸鹽會過高。

醋溜薯麵

【材料】

•薯仔……120克

•辣椒粉……1茶匙

•糯米醋……3湯匙

•醬油……1.5湯匙

•冰糖……15克

•蒜蓉……2茶匙

•花椒醬……1茶匙

•芝麻……少許（裝飾用）

【做法】

1.薯仔去皮，刨成薄片並切成幼條，清洗3次冲洗澱粉質後，泡水備用。

2.煮一鍋水，水滾後把薯仔幼條煮1分鐘瀝起，在一個大盤子上攤開放涼。

3.另預熱一小鍋，除芝麻外，把所有材料以中小火炒香。炒至冰糖溶化。

4.完成後待醬汁放涼。

5.醬汁與薯麵拌勻後放入雪櫃存放至少1小時。

6.食用前撒上芝麻，完成。

素潤餅

【材料】（2-3片）

•高筋麵粉……60克

•水……150毫升

•鹽……2克

【做法】

1.所有材料攪拌均勻，直至沒有粉粒呈現。

2.用隔篩把麵糊過濾，封保鮮紙放入雪櫃冷藏30分鐘。

3.以小火把煎鍋加熱30秒，用廚房紙巾在鍋面擦上一層薄油。

4.把半勺麵糊倒在煎鍋上。同時轉動鍋子把麵糊均勻地推開受熱。

5.麵糊遇熱後凝固成薄膜，用竹籤沿着薄膜邊輕輕刮下。

6.扣出薄餅皮，放涼備用。

7.在餅皮下方放上餡料，餅皮蓋住餡料向上捲。素潤餅完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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