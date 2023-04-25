獨居大冒險 解鎖新技能

【明報專訊】「一個人原來都可以盡興」，一人之境、獨居生活，是不少人的憧憬。

獨居猶如打機闖關。第一關當然是「課金」，計算租金、伙食、水電煤……然後找單位、搬屋、買家具，還有鑽牆、揼釘；入住後遇上曱甴闖入或廁所淤塞，隨時準備「打大佬」。沿途關卡重重，必須「升呢」解鎖各種技能，才可達成擁有自己的小天地，享受自由的爆機ending！

Level 1 儲備銀彈 課金先計數

守關怪獸：食錢獸

解鎖技能：理財力

獨居生活，首個關卡就是錢！小至洗潔精、水電煤、上網費，大至電器、租金，樣樣講錢，一個人住開支究竟多少？

1 - 1 私家財政預算案 租金莫超入息一半

「搬出來住，就是自己當家，一定要有良好財政預算能力。」香港財務策劃師學會主席謝汝康說，想計算自己的財務狀况能否負擔獨居生活，最直接方法就是列出開支清單。參考樓宇按揭的壓力測試，申請人「每月供款與入息比率」不應該多於50%，超過上限已「接近生活拮据」；租客可套用同一準則，評估自己可負擔的租金水平。租金不多於入息一半，加上其他使費如交通、飲食等，「將日常開支和租金加起來，就是每月最基本開支，再比對自己薪金，就知道有沒有能力搬出去住」。

1 - 2 預備半年租金

籌備新家需準備大筆資金，以租屋為例，首先是「兩按一上」。香港置業首席分區董事陳渝東（Neo）解釋，「兩按」即是相等於兩個月租金的按金，在租客遷走退還單位時，業主檢查單位無問題，即會退回按金。「一上」是指上期，即首月租金。換句話說，入住前要預備好3個月租金。

簽署租約後30天內須到稅務局加蓋印花（俗稱打釐印），以1至3年租期為例，印花稅率為年租或平均年租的0.5%，由業主和租客攤分。一旦出現租賃糾紛，對簿公堂時需作為呈堂證供，保障雙方權益。如經地產代理租盤，一般付月租50%作為佣金。除上述開支，謝汝康指，還要預備添置家具電器的費用和水電煤開表按金（見右表）。

1 - 3 儲蓄規劃 「儲錢」不是「剩錢」

維持財政穩健，方可持續獨居生活，日常財務需仔細規劃，其中最重要是儲蓄。謝汝康指很多人「儲蓄」觀念薄弱，「收入扣除租金、強積金供款、個人花費後，就將剩下的儲起；但這不是儲蓄，而是剩錢……萬一中間有很多衝動消費，最後可能並沒有儲錢」。他建議每月收到薪金（已扣除強積金供款5%），先扣起5%作儲蓄，並扣起租金（50%），「這樣剩下可支配收入是月薪的四成，這是該月可用收入，要『睇餸食飯』」。

■專家助陣（排名不分先後）

謝汝康（香港財務策劃師學會主席）

陳渝東（香港置業首席分區董事）

劉鎮宇（「裝修兄弟」聯合創辦人）

Nicole Wong（Nicole's Kitchen創辦人）

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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