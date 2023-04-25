Level 2 精明搵筍盤

睇樓要訣——Cherry建議睇樓時不妨多問有關單位的細節，如上手住客是什麼人、為何搬走、鄰居如何等，了解更多。（黃志東攝）

【明報專訊】守關怪獸：搵笨盤

解鎖技能：精明眼

財力過關，下一挑戰就是尋找心水單位；這時要打醒十二分精神，找出筍盤的同時避開伏位。

2 - 1 樓盤App vs. 代理

坊間有不少搵樓App發布樓盤資訊，還需要委託代理嗎？常在YouTube頻道「宅．旅孩」分享獨居生活點滴的Cherry，從旺角劏房搬到1房1廳獨立單位，兩次租樓都是App和地產舖並用，各有優缺。

她會先上App睇盤，最大優點是方便，一次過了解市場樓盤的類型和價錢。如單位屬地產代理盤，在App看中後可向地產舖查詢，「地產代理房源多，會介紹其他未放上App的單位」。代理亦會根據租客要求推薦更多合適單位，可一次過看幾間。若是業主自行放租單位（業主盤），就需自己聯絡業主，較花時間和心力，但可省下經紀佣金。

2 - 2 位置篩選

「剛搬出來首要考慮是地點。」獨居3年的Kristen，常在YouTube頻道kristentry分享一人生活，她篩選單位時主要考慮：位處市區、交通方便。但租金往往跟地區、樓型息息相關，需要按個人預算選擇。Neo舉例，以有電梯的半新樓計算，200多平方呎的開放式單位，新界西兼遠離鐵路，月租約$8000，市區不近鐵路約$12,000至$13,000。面積相若的唐樓一般較便宜，上水、大埔等地區約為$5000至$6000，但樓齡高及要行樓梯。

2 - 3 避伏錦囊

•親身睇樓

雖然網上有相片、影片甚至VR，但未必是完整狀况，Neo提醒要親身到訪了解租盤、環境、鄰居等，建議早晚各看一次，確保適合自己。

•小心假業主

「如果不能睇樓但要求支付訂金，絕對有問題。」Neo指即使是「筍盤」，未親眼看見單位不要胡亂落訂，因為可能是假冒業主。想更有保障可向土地註冊處查冊，並於簽署合約時要求業主出示身分證，或要求業主代理人出示律師樓辦理的授權書，核實身分；如經代理租樓，代理會為租客確認業主身分。

•檢查設備

睇樓時扭一扭水龍頭、試冷熱水、冷氣等。Kristen試過租樓時沒有檢查洗衣機排水口，結果洗衣時排水像瀑布湧出！她提醒，尤其是舊樓，必定要檢查清楚來去水位、水喉等，如有問題要業主盡早解決，或另覓租盤。

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