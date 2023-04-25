Level 3 安樂窩我話晒事

一人影院——投影機和梳化牀可打造一人影院，也可招待朋友來個電影之夜。圖中的雪櫃由Kristen DIY漆上白色，比起原本灰色更配襯她的家居風格。（黃志東攝）

改裝地板——Cherry在原有的粉紅地磚上鋪上木紋石塑地板，更有質感。（黃志東攝）

【明報專訊】守關怪獸：騎呢怪

解鎖技能：美化力

3 - 1 自主天地

自家小天地，設計可自己話事，簡約風、復古風……Kristen說，「可以上網看家居佈置資料和影片，大致掌握自己喜愛風格，才開始着手佈置」。

避免買錯家具，「度尺」非常重要，Kristen習慣「度尺」後用網上軟件畫出簡單平面圖，然後把已有和想買的家具逐一拼貼，嘗試不同格局。她建議自行改裝家具，「成本低一點，又有成功感」，例如用粉筆家具漆（chalk based furniture paint）把灰色雪櫃漆成白色，為棕紅色廚櫃貼上裝飾貼紙及換上銀色把手，讓它們融入整體家居風格。

Cherry則在原先粉紅色地磚上，鋪上木紋地板。她說膠地板或石塑地板，都能直接鋪在地磚上，前者自行鋪設較方便，但相對不耐用、易移位，較適合打算住兩三年的租客。石塑地板有卡扣，一塊扣一塊；好處是耐用、無甲醛、有木坑紋質感；但運送較重，而且較難處理轉角位。

3 - 2 擺設增值

想為安樂窩加分，建議自訂一個主題或吸睛擺設。

Kristen喜歡小盆栽，獨居後愈種愈多，高峰時有9盆，包括黃金葛、翡翠珠、龜背芋等，除了點綴家居、增添生氣，也培養出新興趣。

Cherry書桌上放有一盞黃燈，亮起時倍感溫暖。室內一隅放有電子琴和結他，她說：「以前與家人同住，要等無人時才搬出來彈，現在就可隨時彈！」

3 - 3 慳位家具

想將蝸居變成朋友的聚腳點，Kristen推介慳位又實用的家具，一個人盡興之餘，多了人亦會很高興。

1.投影機：

比電視機節省空間，又帶來電影感

2.摺疊／伸縮桌：

平時收起來，朋友到訪才打開

3.梳化牀：

朋友玩過夜也不怕沒有地方睡覺

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