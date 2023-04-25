升呢「打大佬」 享一人之境

【明報專訊】成功闖過財務、租務、裝修三大關卡，就可輕鬆享受「一人之境」？

且慢！「大佬」才正式現身！突然馬桶塞了、水喉漏水，加上不速之「嚇」突襲，今次GG了！還有伙食、清潔家居……關卡一個接一個，要逐一KO，需不斷提升經驗值！

Level 4 破解蟲蟲突襲 挑戰家居「急救」

守關怪獸：蟲蟲特工隊

解鎖技能：自理力

以往與家人同住，飯來張口，打開衣櫃自然有乾淨整齊的衣服；害蟲出沒、塞廁所或門鎖壞掉，大呼一聲就有爸媽carry。獨居後，失去強力支援，就需要增強勇氣和技能，才能輕鬆過關。

4 - 1 妙計擋害蟲

「獨居最苦惱大概是對付昆蟲的時候，不過也不是沒有預防方法。」極度害怕昆蟲的Kristen表示，見過蟑螂從窗戶爬入屋，所以裝了紗窗，同時阻擋烏蠅、飛蟻等；另備殺蟲水對付入侵的蟑螂。

4 - 2 分拆家務

「害怕做家務的人，建議可分拆一個個task做，例如星期三掃地、拖地，星期六洗廁所，每次不會佔太多時間。」Kristen建議實踐斷捨離，減少雜物，減省抹塵工作。

4 - 3 常備五金工具箱

家居設備突然故障，如何是好？裝修平台「裝修兄弟」聯合創辦人劉鎮宇提醒，「根據香港法例，電力問題須由持電牌的師傅處理」，其他問題則大都可嘗試自行處理。建議家中常備五金工具箱為家居「急救」，常用工具如右：

解救油漆剝落

牆身輕微裂痕或油漆剝落，可自學整修，並不困難。

1. 先用剷刀刮去凸起的剝落部分

2. 取小量環保批牆灰，用灰匙在灰板上來回壓平（圖A）

3. 將灰料大角度抹上牆身（圖B），再反方向抹過來（圖C），使灰料變得平整

4. 乾透後用粗砂紙打磨，掃乾淨表面灰塵

5. 重複（2）和（3）兩次，最後用幼砂紙打磨

6. 髹上兩三層油漆即可

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