攝影展覽：一張唱片封面 如何變成展覽

【明報專訊】倫敦Southbank Centre正舉行以David Bowie經典唱片封面Aladdin Sane 50周年為主題、由Geoffrey Marsh及Chris Duffy策展的Aladdin Sane: 50 Years。當然David Bowie有不少經典的唱片封面，如1997年收錄其首支中文單曲《剎那天地》原曲Seven Years in Tibet的Earthling唱片，又或是與Twiggy合照的Pin Ups，甚或是由藝術組合Gilbert & George出手的Tonight等，但Aladdin Sane的滲透度可算是最高，連其中一款emoji圖案也是向其閃電妝致敬。

整個以Aladdin Sane唱片封面為重心的展覽比想像中有趣，雖然以David Bowie粉絲或攝影發燒友為主要對象，但展覽以拍下封面的攝影師Brian Duffy（A）為重心，帶出英倫文化脈絡之餘，亦解構整個唱片封面的分工，由髮型化妝到相辦（contact sheets）（B），到相關人物如時裝設計師Phoebe Philo的母親Celia Philo（C）亦曾效力Brian Duffy等，這種衍生（spin-off）策展手法是深厚文化功力的表現。場內亦有Brian Duffy拍下經典封面的Hasselblad 500 EL相機（D），讓觀眾能透過取景器體驗拍下一刻，一方面讓黑膠愛好者重溫唱片封面的美好，另一方面亦叫人在串流世代緬懷唱片封面的光輝歲月及失傳美學。●

Aladdin Sane: 50 Years

日期：即日至5月28日

地址：Southbank Centre, Belvedere Road, London SE1 8XX

網址︰www.southbankcentre.co.uk

文：Dawn Hung