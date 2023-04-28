藝文青：城市文化消失的寄語

【明報專訊】如果看《燈火闌珊》時，只看得明白霓虹燈的部分，大概會覺得電影枯燥乏味。香港正在消失的人事物太多，不止霓虹燈拆了，朋友都移民了，更不用說制度上的改變。刻下難道還寄望《燈》的出現像那時《歲月神偷》一樣，感動政府網開一面，保留滿載回憶的風景？

香港是一座不斷在「消失」的城市，1997年就有學者以「消失的政治」論述香港文化。因而不少談香港文化的作品以懷舊為主題，並難免瀰漫無助無力的情緒。如何避免作品沉溺於「消失」之中？《燈》其實有嘗試回應這一點。電影故事的骨幹，是寫江美香（張艾嘉飾）如何接受摯愛，即霓虹燈師傅楊燦鑣（任達華飾）的離世。導演的意圖，似乎是把一個人的消失和一個城市文化的消失在劇情上結合起來，讓觀眾從江美香的轉變，反思如何面對城市的轉變。

由拒絕到接受5階段

以下開始劇透。

筆者看完電影後，參加了監製陳心遙及「一切從簡」殯儀社企創辦人伍桂麟出席的映後座談。其中一個觀眾的問題令筆者印象深刻︰楊燦鑣女兒楊彩虹（蔡思韵飾）把父親的遺物送去回收，是否不合理？伍桂麟回答，心理學家提出人的哀傷有5個階段：拒絕、憤怒、討價還價、沮喪和接受。楊彩虹丟掉遺物的決定，可能是因為她拒絕接受父親離世的現實。伍桂麟指他見過不少喪親者怕睹物思人而丟掉遺物，後來卻後悔不已。而收拾遺物的最好方法，是分幾次進行，讓死者親朋在哀傷的不同階段相聚，互相支持，慢慢接受親友的離世。

在《燈》中把這個由拒絕到接受的過程演繹得最細緻的，非張艾嘉莫屬，金馬影后殊榮實至名歸。江美香會在飯桌放3對筷子，是拒絕承認老公離世的現實；電影呈現了她在機舖懷念老公時表現沮喪，發現老公欠交工場租金感到憤怒；還祈求老公報夢，能有與他再溝通的機會，即是討價還價；到最後她傾注心力製作老公做了一半的霓虹燈招牌，即使這霓虹燈招牌亮燈後便要拆除，仍選擇「做咗先算」——這或許就是導演給觀眾，如何接受城市文化消失的寄語。

劇本概念不俗，可惜故事經營得不夠好，例如故事明明以江美香為中心，轉折位卻發生在楊彩虹身上，並省略了兩母女的和解過程；加上江美香外的人物描寫得未夠細緻，致電影能量需靠「情懷」支撐，若能理順故事發展並使之環環相扣，想必電影會更加圓滿。

文：劉螢