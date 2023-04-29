Leica 6030萬像素M系黑白大師

【明報專訊】今時今日，只能拍攝黑白照的相機會有人買嗎？Leica的黑白機出了一部又一部，便證明了絕對有市場。新推出的Leica M11 Monochrom是M11的姊妹機，3倍解析度的全片幅黑白感光元件擁有6030萬高像素，噪點水平極低，讓攝影師聚焦於光影構圖，呈現最純粹的黑白圖像。相機支援DNG或JPEG格式的原始檔，提供多種解析度和ISO感光範圍選擇。機身內置256 GB內存空間，而且同時支援藍牙和USB-C，可輕鬆連接Leica FOTOS應用程式來後製相片。

這款德國製造的相機採用全金屬機身，內外都流露出M系列的經典設計元素，包括優質鋁材製成的機頂蓋、藍寶石玻璃顯示屏、黑色防刮塗層和皮革外飾等。跟以往的黑白相機一樣，Leica的「紅點」標誌被隱藏，表現低調的個性；光學取景器採用的深色鍍鉻塗層工藝，則彰顯其簡約的標誌式設計。

■Leica M11 Monochrom規格

感光元件：6030萬像素單色BSI CMOS

屏幕：2.95吋觸控式LCD

ISO：Auto、125-200,000

儲存：SD卡

快門：1/16000s-60分鐘

對焦點：最大759個（相位檢測自動對焦）

電量：約700張相片

其他：藍牙4.2、Wi-Fi、USB Type C

體積（淨機）：139×80×38.5mm

重量（淨機連電池）：約542g

售價：$77,500（淨機）

查詢：2385 0118