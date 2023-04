拍好電影：專訪杜琪峯 電影記錄時代 留下香港景貌和尊重

【明報專訊】烏甸尼主辦的遠東電影節(Far East Film Festival),今年來到第25屆。從意大利一個小城市開始的小規模節日,慢慢成為歐洲大陸上傳遞亞洲電影的一個重要樞紐,尤其集中選播香港電影,可算是一個小小的奇蹟。過去一年,港產片也幾乎奇蹟地反彈,誠如大會場刊所說,不單「Hong Kong filmmaking was reborn」,而且「get back at its feet and taste greater success」。適值電影節的四分一世紀紀念,大會邀請了杜琪峯(杜Sir)導演出席,並選播他三部作品:《文雀》(2008)、《奪命金》(2011)、《華麗上班族》(2015),目的是讓觀眾透過杜氏在槍戰、黑幫類型片之外的作品,一方面回顧他的創作寬度,同時也側面反映香港過去25年的社會變遷。筆者是本屆電影節參賽作品《全個世界都有電話》的聯合出品人,有幸前往意大利出席盛會,並且在大會即場得到杜Sir應允接受專訪,一談他對遠東電影節以至香港電影這25年所經歷的轉變,同時分享這幾部舊作的創作意念和場景選取,從而再帶出他對香港電影未來發展以至台前幕後傳承的看法。

問:第一屆烏甸尼遠東電影節在1999年舉辦,那時港產片在外國影迷心中可說是正值巔峰,無論是你的作品,或是吳宇森、徐克、林嶺東,以及王家衛等,都深受觀眾歡迎。這25年間,香港經歷了許多變遷,而你最近也出席了歐洲的不同影展,你覺得歐洲以至世界的觀眾,怎樣透過電影去理解當中的變化?

答:比起二十幾年前的歐洲,他們對香港電影的理解程度其實深了很多。10多年前,他們還要靠很多sales agent去香港買片,或者有些電影公司自己去買片,例如康城、米蘭等影展。現在的渠道多了很多,電影的開放程度隨着互聯網的發展快了很多,所以影展對全球推廣香港電影的重要性便不如以前。隨着時代轉變,無論歐洲或美洲,睇香港電影方便了很多。

可是,香港電影的影響力卻不及從前了,遠遠不及1980或90年代初那樣蓬勃。香港電影曾經有段時間,可說是出現了青黃不接的局面,甚至有點脫節的感覺。之後出現的這一批新導演或創作人,創作題材上可能沒有從前那般活躍,商業化元素也沒有那麼強。

而且這個「脫節」時期比較長,很多新導演都沒有看過以前的拍攝過程,作品還有很強的實驗性質,有時甚至還帶着很強烈的香港電台的色彩,不是說香港電台就不好,但這些作品的吸引力跟全盛時期大大不如了。

中間這個空檔時間相當長,歐洲人對香港電影的熱中程度減退了,我相信需要一段時間令他們再了解這一批新導演,同時出現一些突破性的故事,才能明白純粹以香港(為本位)的故事。

同時間,世界電影更多元化了,東南亞國家如新加坡、印尼、馬來西亞、越南、菲律賓等都在出產電影,韓國的成就更已經取代了香港以前的地位。隨着時間的轉變,潮流也不斷改變,之後不知道會是哪一個地方(跑出)。

這樣的環境下,(對電影製作)是個挑戰,有好處也有壞處。好處在於大家很容易便能夠看到新的作品,壞處在於大家不珍惜。以前有一部戲了,還要是VHS,真的要是好片才會買,之後是LD、DVD。現在隨時一撳就可以觀看,大家便變得不再珍惜,不會好concentrate去看完一部電影。

問:說到鄰近地區的挑戰,最近香港電影和流行文化看似再度蓬勃起來,不少人把目標放到「衝出亞洲」。其實早於2000年頭,銀河映像已致力製作以「泛亞洲」為背景的電影如 《全職殺手》、《瘦身男女》、《向左走向右走》等,又或較近期一點如《華麗上班族》、《單身男女2》等。隨着串流平台的普及,不同語言和地方的節目愈來愈多機會接觸全世界的觀眾。你認為香港的電影人,如何可以打破地域界限,真正開拓區域市場?

開拓區域市場需先打穩陣腳

答:其實早在李小龍的年代,我們就已衝出了亞洲。擴充(市場)是一件好事,也是必然要做的事。不過首先要在本土做出成績,否則沒有人會願意跟你合作。合作的環境從來都在,重點終歸係你自己。

世界電影的潮流,始終依靠個人成就,十分依賴導演和創作人。當你打穩陣腳之後,合作機會就自然會多。最緊要自己夠實淨,就自然有人會拉攏,不論是香港也好,馬來西亞又好,日本都好,韓國甚至是美國去主動刻意拉攏了,其實從前荷李活都拉咗好多香港(導演)過去。

投資者最緊要要睇成績,有成績才願意投資。另外政府支持也很重要,從前只是口講支持,𠵱家就畀錢先最實際,(資助了)幾百萬就可以(配對)再找幾百萬回來,大家努力一點,就有信心可以做多一點作品。

問:剛才說到衝出亞洲,題材要多樣化一點。好像《奪命金》、《華麗上班族》這些作品,你便選取了商業社會作為背景。香港作為一個國際金融中心,偏偏以商業為題材的作品較少,你是怎樣看這個現象?

答:從前我們很盛行笑片,星仔(周星馳)就最叻,無厘頭文化自成一家,此外gangster movie也很成功。講到商業社會,香港除咗地產之外就係是金融,這兩樣事情每日都在我們身邊發生。我的看法是,裏頭有好多機遇、際遇發生,許多人整天都好想不勞而獲,如果投資一蚊就可以得到十蚊就最好了!經常只係想找到一隻股票,就算賺唔到十蚊,最好短時間內賺到兩蚊,都已經好興奮同陶醉。這類行為十分依靠運氣,說穿了即是貪婪。1997年之後這種行為就更加明顯,當然這不止在香港而是全球性的,否則又怎會出現華爾街2008年的financial crisis,投資銀行包裝了垃圾出來賣,而且又有人會買,成個世界都係明知有問題又依然繼續做下去。這種環境底下,我們無辦法可以避,就算你耕緊田都想去買股票而唔係靠生產。巴菲特說過「別人恐懼時我貪婪」,但事實上無人會做得出,結果每次都係咁都係中招。

問:那不就是《七人樂隊》中〈遍地黃金〉的故事?

答:我自己都有投資也有損失,所以會反思自己的行為,就係明白遲早股票、金融、樓價都會咁(下跌)。你明白有economic cycle,明知會有recession出現,到時樓價唔係淨跌10零20%,股市唔係跌到14,000點、12,000點,係跌穿10,000點都會。所以當一個人輸運的時候,當中(的故事)好dramatic,有好多人性的東西。所以我拍《奪命金》,就係想反映這方面的故事。其實(風暴)遲早又來,只係大鑊定細鑊的問題。如果大鑊的話,真係跌到阿媽都唔認得!老子講過「天地不仁,以萬物為芻狗」就是如此,就係應驗在這個時代。

問:談到《奪命金》,戲中有三條故事線,而當中的場景也落在三條風景線上(尖沙嘴、觀塘/九龍灣、土瓜灣),整個故事好像有意地跟這三個地方的文化和歷史背景互相呼應。記得當時你說過這個故事的結構特別嚴謹,是否因此有了這樣的場景設定?

答:創作《奪命金》的時候,第一件事就係想擺脫有槍的東西,唔想淨係拍這類戲,亦好想嘗試去逼自己在一個狹窄空間內創作,何韻詩在銀行那段就係要咁迫狹,就係要逼自己在這樣的處境拍攝。當我去做research之後,知道當中嘅設定同場口,就希望(電影)盡量有實感,於是做出來的景比較少,去到現場見到什麼就拍什麼,所以這個故事出來就不像以前那種手法。

問:今屆電影節另一部選播的《文雀》,用一個比較俗套的說法,那是你「拍給香港的情書」,記錄了香港「逝水年華」的景色,還有甘棠第、醫學博物館等歷史建築。想問香港的城市空間和景觀,又是怎樣影響你的故事創作和人物塑造?

答:當時拍《文雀》,某程度因為清拆皇后碼頭而感到有點唏噓。想透過電影的記錄,(讓觀眾)明白時代就是如此。有時我睇番粵語片,那時很少外景,即使有的話,周圍的景觀不是很完整,但也能夠看到那時的生活,即使戲是假的,這些背景全部都是真的,如果沒有電影嘅世界,我就無辦法睇到咁多50年代(的香港景貌)。

雖然我在50年代出世60年代長大,透過電影睇番當時社會又是另外一回事。原來上海街是這樣的,深水埗又是另一個模樣,還有彌敦道等。於是在(清拆)皇后碼頭這個機遇下,成全了《文雀》這樣老套的故事,說一種過氣的「職業」,取景就找來舊的場景,就算個天台都盡量找個舊一點的,將一些過時的東西放進去,可能20、30年後睇番部戲,大家會發現原來那個地方本來如此模樣。

問:其實不用等20、30年,現在重看《文雀》也挺唏噓,覺得無論是角色或是現實中的市民,那時都很寬容輕鬆,悠然自得,現在可能已經沒有這種閒情逸致去浪遊?

答:係呀,可能現在要拍踩單車,仲要係咁老套的踩單車去影相(都不大可能),所以盡量在戲裏面帶大家返去舊時香港,記錄過往曾經發生過的事。

問:這兩三年,流行文化圈湧起大量新人,無論係新導演,抑或幕前的「偶像」,似乎都氣象一新。你怎樣看現時影圈的傳承?現時是否有足夠的產量讓他們鍛煉,從實戰中學習?跟從前電視台/片廠相比,拍攝或演出機會都好像比較少,也少了比較系統化的訓練?

新導演欠機會 調度場面未達水平

答:在那個青黃不接的時期,香港電影就缺少了很多東西。譬如現在的拍攝都是以digital 方式,(導演)一路開機一路拍,結果就不是每個導演都好識得鏡頭運用。此外,(他們)調度場面也未達到水平,因為新一批導演根本沒有見識過大場面,那些製作都去了大陸,這樣便會影響到自己的作品。還有,現在沒有多少導演懂得拍動作片,以前多數導演都能拿揑到動作拍攝,但現在有誰會把動作拍得好?因為他們根本未見過那些場口,唔係好多導演可以調度到那些場面。以前好多導演都好識設計,譬如林嶺東,後來陳木勝在我們身上看過好多,所以動作片就難唔到他們,還有就是最後一批副導演,好像鄭保瑞、葉偉信、林超賢等。之後的導演好像都缺乏這些經驗,有點可惜。最近像是有點希望,這幾年有幾部戲比較收得,但是能否就此夠支撐到未來嘅電影發呢?

問:剛才說了創作上的傳承,那麼演員呢,你怎樣看他們的傳承呢?

答:有好的劇本、好的導演,就會出現好的演員。如果個劇本是爛的,你有幾叻嘅演員都無補於事。就算好似𠵱家香港MIRROR那樣,名氣好像很大,其實就只是算較多人認識而已,單靠忠實(粉絲)的支持,也不算是很大的幫助。

你知唔知發仔(周潤發)剛剛出來(拍電影)的時候叫咩名? 叫做「山埃發」,部部戲都唔掂;梁朝偉都捱了好長時間,劉德華都係一樣。(演員)要遇到好的劇本以外,仲要有啱嘅「尺寸」。一遇到啱嘅尺寸,發仔就跑出嚟,華仔就係靠那些類型片,古惑仔、愛情片那種,梁朝偉有好多層次,都要遇到王家衛才行。所以最後都係要睇創作人。創作人才可以製造到明星。當然演員的心血都不容忽視,但是一部戲不單止靠演員,還有剪接、美術、音樂等,譬如攝影師又是另一種創作,中間會有好多東西產生出來,所以演員長遠都係要靠創作。當然,不一定每個演員都要經過(這樣過程),總有一些例外,有才華的無理由會不成功的。

問:銀河映像20周年的時候,拍了《樹大招風》作為紀念,轉眼間30周年又快來臨了,你有沒有類似的計劃?

答:不會了,隨着時代轉變,我覺得應該要做的事都已經做好了。我當然希望自己繼續拍電影,希望可以keep到自己的 passion。幾年前,我已經說過自己的心態係可以拍快樂的電影,拍一些可以享受的電影。如果一部電影投資的金額少,便少錢咁拍,這樣不會磨滅到我自己對電影嘅passion,這個才是最重要。

後記

訪問翌日,杜琪峯導演出席電影節的masterclass。有意大利觀眾對杜Sir透過電影保留香港昔日風貌文化表示欣喜,追問還有什麼最希望保留,他表示「就是對香港的尊重」。另外有人問到他最喜歡的電影,杜Sir說沒有哪一部是他特別鍾愛,如果說到投放了最多感情的,他說是《柔道龍虎榜》,除了是自己成長時期觀影的回憶之外,就是鍾情當中不斷鼓勵大家「加油」的精神,提醒大家在困難時候都要繼續努力,一定要向前行,每日都要保持希望。這是杜Sir在SARS之後想送給香港人的信息,相信今天亦是如此。

