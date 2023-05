浸大潘明倫：跨界合力育才 為藝術拓新可能

【明報專訊】科技日新月異,如何培育能追上現實需求的新苗是教育界面對的挑戰之一。香港浸會大學創意藝術學院創院院長潘明倫表示,預測未來的最佳方法為創造未來(The best way to predict the future is to invent it),培育文藝人才需跨界別合力、為藝術開拓新的可能。他強調,浸大相當重視跨學科教學,盼能培育「新」人才。

潘明倫在論壇形容,現時科技發展可謂「快到追唔切」,認為要以新思維評估藝術在現今時代的角色及可能,而培育文藝人才亦同理。他稱預測未來的最佳方法為創造未來,故浸大相當重視跨學科教學,希望集合不同範疇的專家建立一套新模式和研究框架,培育有能力回應未來挑戰的人才。

潘明倫指出,科技可為藝術帶來不同可能。他憶述,新冠疫情令遠在丹麥的合唱團未能來港演出,浸大團隊最終利用全像投影技術,讓兩地合唱團隔空「同台」演出,並配合多媒體裝置等,讓觀眾得到沉浸式體驗。

潘以此為例,顯示藝術創作、孕育文藝人才需各界合力,故學校提出以「跨學科」(interdiscipline)形式培訓學生,希望以此方式開放新機會予年輕人。浸大去年7月成立創意藝術學院,匯合視覺藝術院、電影及音樂學院,另與傳播學院、商學院等合作設計課程,現時有約1800名學生、70名全職教職員及138名兼職或客座教職員。

潘明倫補充,學院將於9月推出兩項跨學科新課程,包括藝術及科技文理學士(榮譽)課程,以及工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)課程。這兩個具特色的課程將培育能應對未來的學生,他們不僅通曉藝術文化,更掌握營商和科技知識。

(香港新坐標論壇)