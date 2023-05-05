孖住歎五行spa 星級盛宴慰勞媽媽

休閒水療--「川」水療推出限定120分鐘休閒水療之旅，設2人同行，第2位半價優惠，囡囡不妨孖住媽媽，齊齊歎靚spa。（原價$1680起／位，優惠價平均$1260起／位；另加一）（酒店提供）

【明報專訊】媽媽們平日對孩子照顧周到，呵護備至，即使子女已經長大成人，仍甘心當阿囝阿囡的「御用阿四」，月中的母親節就一於來個角色調換吧！仔女安排媽媽做王后，帶她到星級酒店歎世界，先在水療中心按摩放鬆，再一家人齊齊歎米芝蓮美饌，肯定讓媽媽眉開眼笑。

120分鐘水療2人同行 第2位半價

平日在酒店做spa，價錢一點不便宜。今年香港康得思酒店推出水療及餐飲優惠，讓各位靚媽整天逗留在酒店內，先歎spa，再與家人享用美食，過一個溫馨的母親節。

酒店的「川」水療中心，標榜從五行元素擷取靈感，設計出講求身心平衡的護理項目。最近推出的120分鐘休閒水療之旅，結合多項大熱項目，首先來個30分鐘自選身體磨砂，或以美國奢華spa護膚品牌Kerstin Florian的refresher為個人調配面部護理，加強肌膚保濕，恢復潤澤。之後就來到不少媽媽們引頸以待的戲肉——90分鐘精油身體按摩護理，紓緩勞累的肩、頸、手腕、腰等部位。

休閒水療之旅現推出2人同行，第2位半價優惠，每人原價$1680起的水療項目，折扣後每人約$1260起（未計加一），乖囡可乘機陪媽媽一起做spa，加倍甜蜜。另外，由即日至5月7日購滿$2000水療禮券，將獲贈額外$1000禮券，禮券不設最低消費限制，可於當日或日後用於任何自選水療護理或產品。

花膠海參燕窩 滋補養顏

做完spa，身心舒暢，輪到要醫肚！酒店內各家餐廳於5月13、14日均推出母親節套餐。若媽媽愛吃中菜的話，推介米芝蓮1星餐廳明閣的母親節盛宴套餐，供4人或8人用，包括6道餸菜、炒飯及數款甜品。酒店中菜行政總廚李悅發表示，今次特別選用花膠、燕窩等高級滋補食材入饌，讓大家以美食答謝平日勞苦功高的媽媽。

其中花膠絲海參燴燕窩，發哥先將南美花膠和澳洲豬婆參浸發4至5天，切絲備用。金華火腿、雞肉等熬煮8小時成高湯，燴入花膠絲、豬婆參絲和連已汆水的燕窩，呷一口湯，「漿口」兼帶肉香，骨膠原十足。另一道釀滿新鮮肉蟹、紅蟹和長腳蟹肉的酥炸釀鮮蟹蓋，蟹味富層次。北菇鵝掌扣南非湯鮑魚，將蒸煮6至8小時的4頭南非鮑魚，與炸過的大隻波蘭鵝掌，以鮑汁扣約1小時至入味，鮑魚腍滑，鵝掌爽滑。招牌炸子雞選用雞皮薄、油脂少、肉味濃的平原雞，炸後雞皮特別薄脆，伴碟的手工炸蓮藕片亦十分鬆化。甜品裏其中一款是懷舊蛋散，鬆化富蛋香，定能勾起不少媽媽的兒時回憶。

自助餐早鳥85折 送媽媽心形刺身飯

若媽媽喜歡自己話事的自助餐，餐廳The Place的「鮮」氣十足自助午餐或晚餐便最適合不過。午餐和晚餐均有即開生蠔、威靈頓牛柳、鮑魚花膠蟲草花雞湯等美食，更貼心地向每名母親送贈日式心形刺身連壽司飯。如於5月8日（下周一）前訂位並繳付全數，更可享85折早鳥優惠。想吃得輕盈一點，也可考慮Alibi–Wine Dine Be Social的母親節限定下午茶，推介內有藏紅花的鮮龍蝦炸丸子、茉莉花茶柚子乳酪慕絲蛋糕等，造型的骰，分量小巧，媽媽可以吃得輕鬆無負擔。●

香港康得思酒店

地址：旺角上海街555號

查詢：3552 3388

註：另加一

文：陳麗斯

圖：Asya_mix@iStockphoto

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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