逛古著店 超時空mix & match

鎮店之寶——Missy Caper其中一件鎮店之寶（上圖左）是來自電影Infamous開首，女星Gwyneth Paltrow身穿的裙子（小圖），為1950年Peggy Hunt的設計，屬非賣品。（朱安妮攝/電影截圖）

【明報專訊】復古時尚浪潮停不了，近年坊間冒起大批古著小店，美式休閒服、法式工裝或日式襤褸應有盡有。漫遊古著店尋寶，恍如走進時光博物館，從布料、鈕扣、袋口設計中，窺見昔日人們的生活品味和社會面貌；獨特「館藏」容許你穿在身上，名副其實「親身感受」歲月韻味。遇上心頭好，更可買回家中，mix and match個性強烈的造型。

尖沙嘴--歐洲古典婚紗 記不同年代新娘美

步入尖沙嘴半島酒店「半島精品廊」的Missy Caper，時光恍如倒流，木地板與各式懷舊古物，散發着歐式古董店的優雅格調。自小喜歡舊物的主理人Ada Kwan熱愛逛古董店，「即使它很小，但當你走進去，就似是步入另一個世界」，令她着迷。旅行時經常漫遊當地市集，並以「狂熱」自稱，每次都像尋寶一樣尋覓心頭好。藏品與日俱增，卻未必每件古著、古物都適合自己，Ada認為，能找到適合擁有它們的人也是一件好事，遂開設網店，之後更與古董店Galet Antique合作，進駐其門市。去年接受半島酒店邀請，繼續伙拍Galet Antique於半島精品廊開店，售賣精品價錢由數百元至過萬元不等，古著年份遠至1910年代的都有，希望顧客在寧靜及舒服的氣氛下交流心得。「自己喜歡古著，亦希望了解其背景及故事，如何分辨不同時期的服飾，不論我還是顧客都在過程中不斷學習，大家都是真心喜歡這件事物，不單是一種潮流，那故事才能夠延續及引發共鳴。」

每個人鍾情的年代不同，店舖亦展現出其獨特感覺。例如櫥窗中展示了一件1930年代象牙色蕾絲婚紗，散發着歷久不衰的古典美。Ada特別鍾情於婚紗，她說不同年代的婚紗各有特點：「1930年代的婚紗較為精緻，如布料會採用蠶絲，或有刺繡；1940年代就簡約一點，少一點刺繡，主要在剪裁見特色。」她續指，婚紗的領口或頸位常有不同細節，拖尾部分亦會因應行禮教堂的大小而不同，如去大教堂可能會長一點，小教堂則會短些，甚至從布料已能反映它屬於哪個階層。

有些人或覺得古著充滿年代感，特別是超過50年的更難駕馭，Ada教路，古著並非一定要全套穿戴，簡單混合現代服飾，mix and match就可變得時尚，「例如浮誇的衣飾，只要配上牛仔褲、牛仔外套，就能夠變得貼地及有型」。

■Galet Antique & Missy Caper

地址︰尖沙嘴梳士巴利道半島酒店閣樓MW6號舖

文：陳真紀

圖：jacobmorse@iStockphoto

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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