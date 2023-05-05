荃灣--簡約古著易穿易襯

這件背心連身裙款式簡約長青，細看可見通花鏤空的花紋，鈕扣花巧卻不誇張，搭配小背心作內襯即可優雅出門。（$420）（曾憲宗攝）

【明報專訊】南豐紗廠是荃灣文化藝術地標，附近工廈同樣隱藏不少特色小店。古著選物店Grannie Kiddie自2016年創立，由網店起家，經常參與不同市集，3年前從第一間尖沙嘴門市搬至荃灣開店，理念從未改變——「以古著抗衡速食時裝」。創辦人Kaki Au去旅行時喜歡四處尋寶，專攻古著飾物和小物品，「我喜歡古著，因為很難會在街上碰到一式一樣的衣著，但速食時裝盛行的時候就經常見到」。

相比台灣和日本，香港的古著風氣未算成熟，許多人可能認為它高不可攀、價錢昂貴。Kaki解釋：「古著泛指30年或之前製造的服裝，根據剪裁或布料，可以追溯其年份、代表特定年代的服飾，例如店內售賣的洋裝或連身裙，比較多出自於1980、90年代；軍裝則有更多資訊可以追溯至品牌的年代、出產，以及背後的故事。」

Kaki指，古著涵蓋不同年代多種風格，容許大家自由選擇喜歡款式。「我們盡量選擇比較容易駕馭的款式，例如1980、90年代，就算穿著上班也可以，讓未接觸過的朋友也較容易接受。」店內較多連身裙款式，仔細留意會發現布料、衣襟、鈕扣、剪裁有很多細節，記錄着昔日的潮流元素，即使今時今日穿起來仍然很美觀、方便、舒適。她續指，有時通過標籤能追溯衣服的出處、品牌、年份，了解它的資料同樣是有趣的過程。

■Grannie Kiddie

地址︰荃灣白田壩街36號 信義工業大廈4樓B07室