推理小說上舞台 音樂 投影 營造懸疑感

新進導演--《另眼》改編自陳浩基短篇作品《頭頂》，新進導演黃朗然（圖）初執導推理劇場，利用陳浩基故事中看見怪物的一雙眼，在劇場叩問在荒謬世界如何自處。（曾憲宗攝）

【明報專訊】推理小說透過文字營造懸疑，甚或用敘述手法誤導讀者；但當故事搬到一眼睇晒的舞台上，如何篩去文字而保留懸疑？這是新進劇場導演黃朗然的挑戰，他將執導由推理作家陳浩基的作品改編的推理劇場；同時間，《一水南天》、《大狀王》編劇張飛帆亦將譚劍的推理故事改編成音樂劇。推理與舞台碰撞的火花，可會將香港推理故事作品帶到更遠？

「陳浩基的推理小說是先在外地紅起來，拿了很多獎，在日本、台灣等地都有他的作品，香港人始意識到原來我們有這麼好的作家。因為陳浩基的經歷，大家也會明白香港不止陳浩基（一個好作家）。」編劇張飛帆也許在為文字工作者抱打不平；今回改編譚劍的推理小說《重慶大廈的非洲雄獅》，推出同名音樂劇，由余振球執導，帶動推理小說迷走進劇場，亦讓劇場觀衆認識本地推理作家。

沿用故事「大橋」 探討種族、自由平等

《重慶大廈的非洲雄獅》講述男女主角走入重慶大廈，救走被同胞追殺的非洲政治犯，原著的結尾藏着令人意想不到的「敘述式詭計」——運用文字敘事誤導讀者，當中牽涉到種族和語言。張飛帆則沿用故事的「大橋」和設定，加以想像成為音樂劇。主角Max（李俊傑飾）曾是越南間諜（原著是警察），受巴基斯坦裔好友（ZAIN黃智偉飾）照顧。某天女記者（張國穎飾）踏足重慶大廈找來Max尋人，卻掀起刺殺風波。雖然舞台上再沒有字裏行間的遊戲效果，但張飛帆先賣個關子：「我在舞台上也有一個小小的陷阱，玩了觀衆。」在種族和語言上「扭橋」，如同譚劍，其實也在談論種族和自由的平等。

他認為香港本來就是一個多元社會，大家也知道要種族平等，「但知和不知，其實沒有分別」，始終身處局外，很難感受切膚之痛。「這部戲其實是在說什麼是香港人，我很相信只要你愛香港， 無論膚色是什麼，你就是香港人。」無論從他鄉漂泊落根香港，抑或五湖四海的內地移民，「香港其實應該是一個包容能力很強的地方，但當我們有這種包容能力的時候，其實我們是否真的照顧到不同少數族裔的需要呢」？

主角Max背叛了組織，從而得到香港政府庇護，得到的自由是藉出賣兄弟換取而來。「自由的代價很大，我想大家以前可能沒感受得到，但現在都很明白。然而，最諷刺是代價雖大，但不一定由自己付出，你可以出賣別人去換取自己的自由，我覺得社會上都有很多這些例子。」

音樂帶動情緒 忘記正看推理劇

原作者譚劍不忘提醒張飛帆「推理迷都要招呼」，張飛帆希望推理迷入場後感受到音樂的力量，「不要思考，因為音樂劇講究情緒，並非講究理性。我相信他們只要被我們音樂帶動到，跟着我們（音樂）去看，希望他們很快就忘記自己在看推理故事」。在音樂安排上，不但有非洲音樂、中樂，亦有擔任作曲的劉諾生（John Laudon）擅長的流行歌曲風，「用音樂帶出其實重慶大廈是這麼包羅萬有的地方」。或許直至「扭橋」出現，觀衆才發現自己在看推理音樂劇，「這樣我就成功了」。張飛帆並說，此劇也是說香港的故事，「香港有很多好東西」。

藉「另眼」反思荒謬世界如何自處

另一邊廂，陳浩基的短篇作品《頭頂》交由編劇虫三一操刀，將4頁紙內容改編成1小時劇作《另眼》，並由黃朗然執導，是他首次執導推理劇場。原著講述主角無端看到每個人頭頂都有一隻怪物，揭示着每個人在社會中所承受的痛苦，但他最終選擇裝作看不到，「在這個社會，就算能夠見到真相和體諒別人的苦况，但我們（通常）不會做」，黃朗然說。

虫三一將香港校園環境結合本地推理文化，並在原著光怪陸離的世界加入心理懸疑元素，究竟看見的是怪物，抑或心魔作祟？改編劇作將原著的懸念挖深下去，主角朱sir（彭展鏗飾）發現自己看到每個人頭頂上的怪物，人的心魔如何影響到他判斷學生的道德行為問題，從而抨擊教育制度。

「我執導的初心是，我們處於一個很荒謬的世界裏，人是不是只有適應，或者建立自我保衛機制，才可以在這樣的世界生存呢？我不知道作品能否給出答案，但這是值得思考的問題。」黃朗然切入劇本的方法，往往是尋找劇本對這個社會的觀點，「我才會有創作靈感和力量出來，我覺得（兩者）絕對分不開」。就算是寫「情情塔塔」的劇本，他覺得也跟都市人生活有關，裏面藏着生活上的蛛絲馬迹，透露着都市人對社會的觀點。

投影木偶時大時小 形體、低音反映心理

雖然劇場未能如電影般，為頭頂怪物製作CG特效，不過觀衆的想像力就是創作人的最强武器。《另眼》利用投影木偶的方式，時大時小，呈現怪物與人之間的關係。至於主角朱sir，則利用形體呈現其心理活動，猶如電影《摩登時代》中差利卓別靈的機械式動作，主觀地反映主角的心理狀態；音樂亦一拋寫實限制，「用低音嘗試營造壓抑的感覺」，讓觀眾聯想主角的心理空間。

黃朗然不諱言，推理小說改編成電影相較劇場容易，因為電影較寫實，「但相反劇場有另一種魅力，我不一定要將原著的寫實放進去，而是加入令觀眾想像的不同元素，去加深小說那份故事的力量」。改編的重點恰恰是抽取文本帶來的獨有啟發，從原有故事抽絲剝繭，然後決定用什麼形式去重新演繹。

身為新進劇場人，雖然未有自己的故事，黃朗然覺得「改編故事其實都是建構自己的故事」，「最少在劇場裏面，你用你身為現代人的看法去切入一個故事」。個人而言，他最想改編莎翁名著《哈姆雷特》。哈姆雷特常被人認為懦弱、優柔寡斷，導致悲劇收場，黃朗然卻看見哈姆雷特留在國土背負父王鬼魂的勇氣。近年移民潮大多關注離開的人，「好像大家經常說離鄉別井的鄉愁，為什麼從來沒有人說留下的人究竟要面對什麼？哈姆雷特不正正就是留下的人嗎」？他發現哈姆雷特即使什麼都做不到，仍然堅持背負父王的鬼魂走到最後，恰恰對應着港人的「無力感」，即使無力又如何像哈姆雷特走下去？●

《另眼》

日期及時間：5月18至20日（晚上7:30）；5月19至21日（下午3:00）

地點：賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場（石硤尾白田街30號）

票價：$120至$200

網址：bit.ly/3NrldT1

《重慶大廈的非洲雄獅》

日期及時間：6月16至18日（下午3:00；晚上7:30）

地點：尖沙嘴香港文化中心劇場

票價：$150至$380

網址：bit.ly/3NssZMq

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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