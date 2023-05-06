亮度對比度媲美高階電視 LG 4K超短焦投射120吋銀幕

插槽齊全——由於用途有別於電視機，所以超短焦投影機都不設天線輸入，輸入及輸出插槽也不及電視機多，不過HU715QW有3組HDMI及光纖輸出，也算夠用。（黃志東攝）

畫面校正——中高階投影機都設有畫面校正功能，HU715QW亦不例外，除了設有4、9、15點影像扭曲調整外，也支援電動對焦，只需利用遙控器即能調節焦點。（黃志東攝）

影像細緻——HU715QW採用4K超高清雷射技術，最大可投放120吋畫面，配合2,000,000:1對比度及85% DCI-P3色域，顏色或細緻度都媲美電視。（黃志東攝）

【明報專訊】雖然現今電視機尺寸愈出愈大，80吋的選擇相當多，對於一般家庭已十分夠用，但對於想在家中看電影時營造戲院感的用家，投影機仍然是首選；尤其是超短焦投影機，特別適合空間狹小的香港家居。最近有韓國生產商新推出超短焦投影機，支援4K畫質之外，更具有超高對比度，畫質接近電視機。

過往不少人買投影機，主要是希望用較便宜的價錢換來更大的畫面，但傳統投影機要投射大畫面，需要一段較長的投射距離，若加上投影機光度不足，畫質會大打折扣，甚至只能在晚上或在拉好窗簾的房間使用。而新一代使用超短焦技術的投影機，由於投射距離較短，光線減弱的幅度也較小，就算用上相同的投影亮度，超短焦投影機都能投射出比一般投影機更強的亮度，在明亮的室內使用，也能維持不錯的畫質。

因應環境調光 內置串流影片App

最近LG推出的CineBeam 4K UHD超短焦雷射投影機（型號HU715QW），採用4K超高清雷射技術，更支援2,000,000:1對比度及85% DCI-P3色域，畫質與現時不少高階電視機十分接近，用來看電影相當細緻。另外，HU715QW的投射距離為11.8厘米（投射畫面80吋）至31.7厘米（投射畫面120吋），為了發揮超短焦投影機的優勢，HU715QW提供2500 ANSI流明亮度，在室內開燈來看，畫面質素及光度都不會有太大的下降。

為進一步提升畫質，機體內置了Brightness Optimizer II亮度優化器，它能夠感應環境燈光，自動調整畫面亮度至適合肉眼觀看的程度。由於提高亮度會令對比度下降，因此廠方也加入自適應對比度，能因應影像亮度自動調整雷射輸出，令對比度同時提升。

HU715QW投影機內置智能作業系統，預設Netflix、Disney+、YouTube、Amazon Prime Video和Apple TV等多個串流影片應用程式，就算不另外接駁播放器，也有足夠的影源。HU715QW亦支援Apple的AirPlay 2及HomeKit功能，但不支援Android裝置無線串流影片。

前後置低音喇叭 丹麥織面時尚

如果要用投影機來簡單看影片，相對易用的內置聲效系統便能發揮作用。HU715QW採用全新的低音喇叭和減震喇叭結構的無源輻射器，機身前方分別設有兩個高音及低音喇叭，後方則設有兩個低音喇叭，能提供2.2聲道環迴立體聲效果，就算不接駁大型音響，音質也有一定保證。

如果想進一步提升音效，用家亦可考慮額外入手兩個同廠的藍牙喇叭，以無線連接方式提升音效至4.2聲道。為了令機體更融入家居的設計，機前方採用丹麥Kvadrat的紡織品作修飾，以增加時尚感。●

LG CineBeam HU715QW規格

投影系統：DLP

投影解像度：3840×2160像素

亮度：2500 ANSI流明

對比度：2,000,000:1

連接：HDMI×3、USB×2、LAN、光纖

體積：533×315×153mm

重量：8.5kg

售價：$33,990

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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