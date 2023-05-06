e之選：高級音響加持 XGIMI動態補償畫面流暢

自動減藍光——機體內置低藍光模式，當機體分析正播放兒童內容時會自動啟用。另當感測到有人接近機體時，投射光度也會減弱，減低投射光直射到兒童雙眼的傷害。（品牌提供）

【明報專訊】除了韓國之外，近年內地亦有不少生產商推出超短焦投影機。其中主力生產投影機的極米（XGIMI）的最新之作AURA超短焦激光投影機，用料絕不比外國產品差。機體採用DLP顯示技術，能提供3840×2160像素的4K畫質及2400 ANSI流明亮度。投影距離20厘米即可投射出100吋畫面，並提供132.3% DCI-P3色域及10.7億色顯示。雖然AURA畫面對比度只有3000:1，但支援最高120Hz動態補償功能，用家無論是用來看動作電影或打機，都能提供更流暢畫面。

至於音效方面，AURA內置美國Harman Kardon聲效系統，分別設有兩個高音喇叭及兩個15W低音喇叭，音質有一定保證。為了更方便用家使用，機體內置Android TV 10.0作業系統，用家可直接透過機體下載不同的應用程式來串流播放影片；同時支援Google Assistant功能，可利用語音控制機體播片或播歌，又或者透過無線串流功能，將iOS或Android系統的畫面串流至投影機播放。●

XGIMI AURA規格

投影系統：DLP

投影解像度：3840×2160像素

亮度：2400 ANSI流明

對比度：3000:1

連接：HDMI×3、USB×3、LAN、光纖、3.5mm

體積：606×401×139.5mm

重量：14.93kg

售價：$26,888

網址：www.xgimi-hk.com