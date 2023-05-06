e新品：Sony超輕巧降噪耳機 迎接好動初夏

入門定位——雖然WF-C700N的售價定位屬入門級別，但功能十分齊全，也內置降噪功能，在同價位的真無線耳機中，性價比十分高。（品牌提供）

【明報專訊】夏天已到，又是時候做運動收身。做運動時當然要有音樂陪伴，一對輕巧穩固的真無線耳機最適合不過。最近Sony推出真無線耳機WF-C700N，不但支援IPX4防水規格，還運用了品牌自1982年首次推出入耳式耳機以來一直蒐集的耳朵數據，以及對各種耳朵靈敏度的評估來設計，令耳機更貼耳，做運動時不怕飛脫。

WF-C700N內置5毫米驅動單元，並支援DSEE（數碼音質提升技術）。至於耳機的降噪功能，除可消除背景噪音之外，更具有適應音效控制功能，可根據用家的位置調整環境聲音設定，亦可識別用家經常造訪的地點，包括辦公室、健身中心或咖啡店，根據情况自動切換聲音模式，以配合不同地方的聽歌需要。此外，用家可透過Sony的Headphones Connect應用程式，設定EQ來配合自己的音樂喜好，同時亦可設定Focus on Voice，毋須除下耳機便可與身邊人聊天。在環境聲模式下，前饋式收音咪能捕捉更多環境聲音，在跑街時也能隨時留意到身邊環境的狀况。WF-C700N支援多點連接功能，可同時與兩個藍牙裝置配對，更可分辨哪個裝置接收來電，並自動切換到正確的裝置通話。

40克輕盈便攜 最長播10小時

WF-C700N的充電盒使用圓柱形設計，重量只有31克，加上每邊耳機亦只重4.6克，整體只有40克多一點，十分方便攜帶。耳機開啟降噪下單次使用最長連續播放7.5小時，關閉降噪則可連續播放10小時，不過充電盒為了造得更輕便，所以犧牲了電量，只能為耳機充滿電1次。充電盒採用幾何圖案紋理，以提升時尚感，同時備有黑、白、灰綠和薰衣草色可供選擇。●

售價：$999

查詢：2833 5129