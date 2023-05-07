【明報專訊】黃金周假期周圍都很容易碰到內地遊客，香港九龍就好像變了假日的長洲，人多又擠又排長龍。聞說自由行來港不少出遊就像香港人放假去離島，四圍走走逛逛食食玩玩，太陽下山便回家，酒店不發市，消費力大減，譜出了一個旺丁不旺財的結論。加上新近航空界提出輸入外勞解決人手短缺，旅遊業好像正在發生一些回不了頭的質變？閉關3年，社會和經濟彷彿仍窘困於「長新冠」後遺，想到疫情時空服員被迫放長假減薪甚至轉行，有人興冲冲問我，為什麼只有打工仔要為疫情付出代價？又言「𠵱家道道唔夠人，茶餐廳都70蚊個鐘，如果我響屋企附近搵幾份炒散，已經夠生活，點解會入機場做萬四蚊一個月？」

「完善選舉」下的區議會新方案出爐，直選議席比例大減，參選又要「過三會」，林妙茵回去翻看鍾士元回憶錄，又讀80年代的口述歷史、2000年打後的議員語錄，對新方案做了一個詳盡的思考記錄，她關注地區議會質變後社會下情如何上達。

「推廣流行文化篇」系列之三訪問了新舊兩代美術指導，劉天蘭與蔡慧妍，聽她們如何臨場變通絞盡腦汁去實現導演的想像，可以感受到製作過程滿滿的張力和挑戰，對於香港電影發展如何走下去，她們有旁及整個工業的一番觀察。今期另有新舊兩代電影人，《命案》編劇游乃海及剛於烏甸尼影展奪獎的新晉導演賈勝楓訪問，前者講飛紙仔拍戲，賈導則拋出一個科學觀，當中是否也有演變？

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編者話˙黎佩芬

圖•吳浚匡

編輯•王翠麗

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