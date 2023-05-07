【明報專訊】翻看五一黃金周內地客訪港的新聞，感覺似乎和10年、或者15年前沒什麼分別。尖沙嘴名店大排長龍、不講文明的內地客破壞秩序還大打出手、低價旅遊團走馬觀花強迫購物還要吃難食團餐……

今年是「自由行」開放20周年，回顧過去的「經典畫面」，包括2010年惡導遊「阿珍」強迫購物，以及2014年內地小童在港街頭便溺，一度將兩地矛盾推到最高點。經過反修例風波及新冠疫情，香港消費行業遭遇嚴重打擊，如今再臨「五一黃金周」，卻出現了一種極之矛盾的社會氛圍：一是商界既期待業績復蘇、又不好意思大張旗鼓高調歡迎內地客，以免觀感不佳、得罪本地市民；二是既怕內地客來、又怕內地客不來，2月全面通關後坊間就預期將有「內地客湧港」，發現客流量未如預期，才去研究內地客消費習慣是不是發生變化？是港澳通行證辦理有困難，還是香港酒店太貴「趕客」？與澳門相比，香港是不是做得不夠周到？政府是不是派機票派優惠券力度不足？

沒有矛盾就沒有故事

此外，各大傳媒明知旅遊業議會公布約八成訪港客為自由行，眼光還是只盯當中的「少數」——跟團客，尤其挖空心思想找「低價團」；派記者去「放蛇」的都細細梳理導遊語錄，但再找不出恐嚇團友、強迫購物的「金句」，唯有細數對方如何唱衰香港——講香港景點少、沒廣場，諸如此類。另一「少數」是水貨客，有些記者明知道上水石湖墟等「水貨街」已遠不如昔，依舊不死心要去「現場直擊」，硬拗出「死灰復燃」之類的角度。或者說，這些記者其實內心知道，絕大多數五一訪港內地遊客身上其實找不出新聞——他們老老實實排隊，預約參觀西九龍故宮和M+，看完去買奶茶食燒鵝再逛個屈臣氏——但旅程中沒有矛盾，就沒有故事，不出手打交，就沒有點擊率。

於是乎翻開報紙一看，感覺還像是舊瓶裝新酒。內地遊客到油麻地警署、到彩虹邨「打卡」、到屯門海灘露營，大媽揚起絲巾留影，小女生舉着奶茶拍照——這些其實疫前也有，只不過可能消失了3年突然又出現，香港市民要重新適應。有些記者比較有心，看看新開的蓮塘口岸是否成為過關新選項，還有些跟隨內地一家人赴港大手筆購置保險，香港保險經紀「斷糧」3年終又「水浸」，更有人舉着紙牌到旅遊旺地攬客；也有些「反向思維」，派記者「放蛇」參加香港赴大灣區的旅行團，看看食得如何，又體驗五一內地大塞車盛况，總算有點新意。

反過來看內地傳媒寫香港的五一黃金周，同樣是缺乏想像力。有些KOL故意挑釁，稱香港人對普通話遊客態度不好之類，其片段在內地廣傳，但為流量惹是生非，只能說是毫無底線。但翻看正經推介的「旅遊熱點」，無非還是海洋公園迪士尼、燒鵝魚蛋菠蘿油。有的內地傳媒舊事重提，提醒遊客要注意在香港買海味「斤變兩，兩變錢」的消費陷阱；有的則提醒香港「移動支付」不如內地方便，但攜帶現金亦要小心等。更多的是引用數據指五一黃金周客流不如以往、商舖生意未及預期，無非亦是想帶出「香港吸引力下降」的信息。

這至少說明，「封關」導致內地與香港隔閡太久。在修例風波之後，兩地民眾彼此印象轉差，不巧又遇上疫情，好比一對剛吵完架的夫妻，如果始終在同一屋簷下，還有重新相遇、妥協轉圜的可能，但恰好家門的鎖壞了，導致兩人分居長達3年，其間即使起了想挽回的念頭，也沒有機會實行。當有一天這對夫婦忽然又碰面，一方面畢竟好久未見還是想要禮貌一點，但另一方面，記憶中還滿是過去的齟齬，於是又忍不住開始挑對方的小毛病，「你怎麼一點長進都沒有」。

當然，傳媒上展現的並非現實的全部，筆者有不少內地及海外的朋友近期先後訪港，他們有的從事藝術設計要去巴塞爾藝術展取經；有的在海外定居多年首次帶混血孫兒拜山祭祖；有的好不容易搶到演唱會或電影節戲票；有的終於與生意伙伴從線上走到線下終能共飲一杯……對他們而言，香港不是一個旅遊目的地，而是生活、工作的一部分。他們雖然也被計入了通關旅客數，卻不是符合港媒想像的「標準」遊客，所以未能在任何新聞版面上得到呈現。可能要當這些人愈來愈多，「往來」取代「不往來」變成主流，才能改變「五一黃金周」新聞的面貌吧。

文˙余衡方

編輯•王翠麗

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