{單車通勤達人}阿文 人車合一 踩馬路放工當放空

穿過荔枝角公園的單車徑，旁邊是美孚新邨。以單車通勤，最理想當然是一落樓就是沿單車徑出發，但很多市區樓毗鄰馬路，阿文說單車通勤的新手，最緊要敢踩上馬路。（鄧宗弘攝）

阿文初期在單車兩邊把手裝上固定的倒後鏡，發現很難一邊踩車，一邊調整倒後鏡角度。後來他改用這種依附在頭盔的長柄倒後鏡，就確保上或下斜都看清後面路况。（鄧宗弘攝）

單車與路面汽車的溝通方法，就只有騎行者的一雙手。向左轉舉左手，向右轉舉右手，有時舉高單手，向司機打招呼示意謝謝。阿文說穩定的踩車技術固然重要，但懂得道路語言，同樣不可或缺。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】當香港都市人返放工，魚貫而入一卡卡地鐵、一架架巴士，體內發條自動各就各位。那邊廂，低碳騎行者成員阿文，腳踩摺疊單車，鏈齒輪流暢滑動，縱橫葵涌至土瓜灣返屋企。單車通勤非新鮮事，但一講再講，馬路上可見的單車友，仍然寥寥可數。早前政府稱正研究電動單車合法化，先在單車徑試行，但對於已將單車代步完美融入生活的阿文，要通勤，就必先由敢踩馬路開始。

踩單車對我是休息

本以為單車友自帶運動型氣場，眼前的阿文卻輕盈纖瘦，「別人望見我瘦猛猛，都唔知我踩開單車」。訪問當日相約土瓜灣天光道一帶，阿文指着同一條街，「2017年中由這裏開始，練了幾個月車，9月開學就踩返學校」。

剛退休的阿文曾任職聽障特殊學校社工，返放工時間與一般打工仔無異。以前土瓜灣港鐵站未開通，阿文早上踩車到何文田接駁港鐵，「免得身水身汗返工」，但放工就由葵涌踩回土瓜灣，全長約10公里，快則40分鐘，慢則一個半小時，慢慢踩當放空思緒。繁忙時間在馬路上踩兩個轆，同事覺得危險又辛苦，阿文反倒說「踩單車對我來說是休息」，與其他人選擇放工健身做瑜伽無異。

單車通勤改變了阿文整個生活模型。然而，6年前阿文連「假日車手」都稱不上，一年只踩一兩次，更加無想像過有日會踩單車返放工。全因有個朋友，單車新手卻毅然踩車從香港出發至歐洲，環遊世界，激勵阿文反思「會不會我都做到，首先踩遍香港呢？」從此開展踩單車返放工的計劃，逐步延伸至一般通勤。

慢踩最緊要 手勢「做足無壞」

記者跟阿文由土瓜灣出發，終點為阿文在葵涌上班的校舍，途經的主要道路為：太子道西、荔枝角道、轉入深水埗東京街，往順寧道接永康街，這時已抵荔枝角；再穿過美孚新邨，直踩貨櫃碼頭路，最後轉入葵福路。

這條路線是阿文慢慢摸索出來的。除了踏車技術，阿文認為選擇路線、哪一條路可減低風險且順暢，都是單車通勤的挑戰。太子道西和荔枝角道是兩條不可避免的繁忙道路，單車可於巴士線行駛，但巴士、小巴的車速既會快過單車，亦會超越單車埋站上落客。阿文的頭盔裝上長柄倒後鏡，他左眼隨時一瞥後鏡，確保了解後面的路面狀况。而巴士停定後，單車欲超前，阿文輕舉右手，打手勢提示後來的車，然後越過巴士，再向巴士司機打手勢轉左。所有超車情况皆適用。

著反光衣 人多處慢速遷就

跟阿文車尾，見他手勢多多，他說「這是道路語言，多與司機溝通，就算知道他已經看見你，但做足無壞」。他試過在燈位前，有司機向他示意讚賞，而日復日差不多時間踩相同路線，有些巴士司機甚至認得他。警覺和慣性隨經驗增長，阿文說至關重要的是──慢踩，意外大多因踩得太快釀成。

踩到深水埗順寧道，途經濕街市，人來人往，發泡膠盒和手推車又散落馬路邊，既要避人又要避路障，阿文一次都沒有響叮叮，以慢速遷就行路唔帶眼的行人。他的哲學是：大車讓細車，細車讓單車，單車讓行人，這樣才做到車車、人車共融。另外阿文點出，要讓車和人離遠都看見自己的單車，因此他不但穿反光背心，亦在車身加反光吊飾，車尾袋又有反光貼。

從美孚到葵涌只有兩路可選：貨櫃碼頭路或荔景山路。前者要面對重型貨櫃車駛經身旁的壓力，後者則考驗上斜的腳力。阿文認為貨櫃碼頭路一條大直路，若果分劃一條單車徑，假日其實「好好飛（車）」。記者聽着後面的大貨車轟轟駛近，只能心無旁騖，祈求這段最後直路手定眼定。

與限制共處 友善使用單車

香港究竟算不算一個單車不友善的城市呢？運輸署於2020年新修訂《道路使用者守則》，條文增加對騎單車者的保障，訂明駕車人士遇到騎單車者時，應保持耐性；駕高身車的司機見單車亦應減速。

這幾年間，相繼開通的新單車徑遍佈港九新界，成為廣大市民的假日活動，其中屯門到馬鞍山全長60公里的主幹線，自2020年起貫通；有長約兩公里的荃灣海濱段單車徑，2021年開放；中環至灣仔海濱單車徑去年啟用；以及今年初落成的將軍澳跨灣大橋單車徑，連接日出康城至調景嶺。

踩車減壓休閒 也是生活一環

騎單車上馬路，畢竟沙塵滾滾，阿文也知道不是人人可接受。但他對單車作為生活一環這個想法，卻不局限在哪裏騎單車，只要騎的人得到減壓效果，成為恬靜休閒活動，他覺得與自己踩車通勤的出發點，實殊途同歸。

阿文着意的，更是帶一些從未踩過單車的人，進入這個騎行世界，例如他服務的聾啞人士。阿文與香港聾人子女協會合作，組織假日單車團，試過由他帶隊，由大水坑踩到大埔。一些聽障人士面對的挑戰，例如聽不見叮叮聲，阿文認為與其問這是否一個要克服的問題，反倒該想這個問題是不是問題，例如騎車技術可否搭救，多望後，保持機警。

與香港是否單車友善的思考如出一轍，要克服的或許不是可羅列的香港單車不友善之處：人多車多、路窄、無單車專用綫，而是自己作為單車使用者，如何在香港友善地使用單車。換言之，即學習與一些未必短期內改變到的限制共處。阿文認為歸根究柢，以單車代步不是想像問題，而是心態上能否接受，並嘗試從中找到好處。

阿文舉例說他兩位住荃灣的同事，因為看見阿文住得不算近，都以單車代步，笑言「見你踩我先踩」，一起踩單車返放工，覺得有時比乘公共交通還方便，順道達減廢環保之效。

踩得上馬路 就是一種倡議

網民多年來以「路權L」標籤踩單車上馬路這一舉動，雖多指向不小心及不守規則的騎車者，但久而久之，標籤就會形成刻板印象。退後一步，即使印象非負面，但踩單車上馬路，乃至用以代步，連專出租和經營日系單車品牌、不時舉辦踩單車團的Bike the Moment創辦人亦笑言，這「不是正常人會做的事」。阿文說這形容實不為過。

在使用單車的光譜上，如果踩單車上馬路屬一端，即所謂「不正常」及少眾，而假日踩車團是另一端，阿文認為兩端之間其實沒有中間點，「我認識踩得單車上馬路的人，都是倡議者」，因為「我們就是想架單車在路面出現」，讓路面的車習慣與單車共用道路。阿文以單車通勤後不久，就加入團隊低碳騎行者，協同香港單車同盟的陳家良牧師舉辦訓練班，教導和訓練人在馬路上踩車，推動更多人以單車通勤。

回程時記者自嘲打壞後生，請阿文收起單車，一同搭地鐵回土瓜灣。阿文說只要摺實單車，地鐵職員從不多言，反而他屢遇嚴正的巴士司機，要求他把用單車袋包裹摺車，「你包啊，包好先好上」。他與他形影不離的摺車入過警署，走過入法庭，一般公眾地方都無大問題，只有一兩次在康文署轄下的屋邨公園，他並非踩車，只是去個廁所，將單車泊在公共單車泊位，職員隨即指示他移開單車，阿文就據理力爭，「咁佢係錯吖嘛，今次佢捉我，下次捉第二個，只會繼續錯」。

6年來少之又少遇到不友善對待，阿文覺得首先做好力有所及的安全措施，人有時做這麼多，不過想被看見，單車在路面上的生存之道亦然。今有散步學盛行，以步行觀察香港城市的日常，阿文覺得踩單車更加瓹窿瓹罅，遍跡他以前沒去過的地方，即使只有自己和自己的單車（即只有自己），也未嘗不是自娛和自處的練習。

文˙ 周芷晴

{ 圖 } 鄧宗弘

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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