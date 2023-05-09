主要材料工具速遞上門 DIY花花鳳梨酥𧨾媽媽

製作技巧——壓在模片花朵位置的麵糰做厚一點，這會較容易黏住黃色麵糰皮。（曾憲宗攝）

DIY套裝——DIY包內大部分材料已量好分量，即使新手也可按食譜輕易完成。（曾憲宗攝）

花花鳳梨酥——有鮮花圖案的鳳梨酥，室溫下可儲存4至5日，食用前放入微波爐稍為翻熱，更美味。（曾憲宗攝）

【明報專訊】試問哪個女人不愛花？

即使口裏嚷着不，只要看見漂亮的花朵，還是會心花怒放。今個母親節，我們就送媽媽一朵可以吃下肚的花，還有鈴蘭和鬱金香兩種選擇。且慢，為何這兩種花帶陣陣鳳梨香呢？看真一點，原來它是現時很流行的韓式花系鳳梨酥。

鳳梨酥一直是台灣伴手禮的代表之一。到台灣旅遊，總少不了為媽媽帶來一盒鳳梨酥。不過傳統鳳梨酥外表都是黃色小磚頭模樣，比較單調。為吸引新一代注意，烘焙工作坊Kylix Kitchen特別推出韓式花系鳳梨酥，以鮮艷的顏色和清新小花圖案，為鳳梨酥換上新衣。而且這款鳳梨酥是以DIY套裝形式售賣，讓乖仔乖女可以親自動手，把愛意藉鳳梨的甜味送給媽媽。

入口軟腍 味不太甜

Kylix Kitchen自2012年成立後，舉辦不同種類烘焙工作坊，幾年前因應疫情推出多款DIY套裝，把材料和工具寄到客人家中，讓大家跟隨材料附送的教學video和食譜在家中DIY。創辦人Yuki Wong說，由於店舖有很多不同造型模具，適逢母親節便想到用花朵作主題，將鳳梨酥來個大變身，讓它變得更精緻吸引。客人訂購DIY套裝後，會收到相關材料，包括麵粉、糖、奶粉及現成鳳梨餡，客人則要自行準備無鹽牛油和雞蛋。說到鳳梨餡，這款餡料雖然是Yuki從本地食品供應商取貨，但也經她精心挑選，沒有一般鳳梨酥餡料般硬而黏牙，入口軟腍，最重要是味道不太甜，讓媽媽可放心多吃兩件！

花朵壓模最難掌握

另外，客人要自備焗爐和材料磅等，而每套產品會附上2款花朵模片，分別是鈴蘭和鬱金香。記者跟隨步驟試做一次，發現花朵壓模是最難掌握的步驟，因為「花朵」太小，麵糰容易黏住模具或散開，未能完整地黏在黃色糰皮上。Yuki教大家壓在花朵位置的麵糰可以弄厚一些，這樣會更易黏住黃色麵糰皮。記者發現只要多練習幾次，自然熟能生巧。只要依足步驟，大約1小時便能焗出花朵鳳梨酥，媽媽收到這份手工甜品後，一定甜在心。

■韓式花系鳳梨酥DIY套裝

價錢：$248/約10件（順豐到付，預早5天訂購）

機構：Kylix Kitchen

訂購網址：www.kylixhk.com/bakingproducts

查詢：9323 4612（WhatsApp）

■製作步驟

DIY套裝材料及工具：

低筋麵粉105克（另預留約2至3克做手粉）、細砂糖22克、奶粉15克、杏仁粉15克、鳳梨餡190克、食用色素（紅及綠）、模具、牛油紙

自備材料及工具：

無鹽牛油75克、室溫蛋黃1.5隻、麵粉篩、材料磅及焗爐

做法﹕

1.焗爐預熱至180℃。把麵粉、杏仁粉和奶粉過篩放入同一碗內

2.把已軟化牛油和砂糖放在碗內攪拌至淡黃色乳霜狀，再加入蛋黃拌勻

3.加入已過篩的麵粉，全部材料搓成麵糰

4.取出兩份各15克的麵糰，分別加入少許綠和紅色色素搓勻

5.把3份麵糰各用保鮮紙包好，放入雪櫃冷藏15分鐘

6.鳳梨餡料分成約10粒，各約18至19克；黃色麵糰分成約10份，各約23至24克

7.黃色麵糰搓圓按扁至掌心大小，包上餡料，再搓成橢圓形

8.模片沾上少許手粉，取少許綠色及紅色麵糰，分別搓圓後壓扁，並鋪於模片上的花朵位置

9.模片扣實餅模後，顏色花朵部分用手指點少許水，把黃色已包餡的麵糰放入餅模內，並在牛油紙上壓模

10.鳳梨酥脫模後，放入雪櫃15分鐘

11.鳳梨酥放入焗爐焗約15分鐘，即成

文：顏燕雯

模特兒：Becky

編輯：梁小玲

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