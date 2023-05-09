「隨意貼堂」之作 逾200年狀態良好 乾隆御筆七言聯首曝光

《御製澄懷堂詩》七言聯——作者：乾隆帝御筆；估價：400萬至800萬港元；特色：這珍貴作品憑肉眼所見只是一堆中文字，專家卻從上面的三方印章和背紙上發現的圖案，引證其歷史背景（拍賣行提供）

【明報專訊】經歷一輪綜合拍賣會後，藏家和藝術愛好者的眼睛和荷包似乎仍未有喘息機會。有拍賣行將於6月推出中國書畫專場，當中包括乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯，並有一批首度釋出拍賣市場的海內外私人珍藏。這批珍寶由4月起游走上海、台北巡展，5月底將返回港預備上拍。

領銜珍品乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯來自亞洲重要私人珍藏。這款稀世的御筆七言聯出自乾隆帝御製詩《澄懷堂詩》，蘊含其正誼明道、治國安邦的政治夢想。作品歷經逾200年後狀態仍然良好，在今次拍賣會中首次公開，書畫愛好者皆屏息以待。

乾隆晚年作品 貼於養和精舍

這款御製七言聯上聯「四壁圖書鑑今古」，表明乾隆帝「尊儒重道、以文治國」的理想；而下聯「一庭花木驗農桑」則描述澄懷堂所在的豐澤園。豐澤園來頭不小，由康熙帝創建，用來種桑養蠶、培植稻穀。克己復禮的雍正帝更多次在這裏行親耕之典，乾隆帝當然也重視農業生產。聯上螭龍紋「奉三無私」（上聯右上角）、「所寶惟賢」、「乾隆御筆」（下聯左側）三方印章，可在故宮博物院《清代帝后寶璽》中找到，可互相對照。

乾隆帝的御筆對聯是他書法中一個獨特門類，包括從四言聯至十七言聯的多種形制。乾隆帝御筆對聯也是專門學問，它所擺放的地方很講究。四言聯至七言聯多數在宮殿內檐明間、暖閣等地方張貼，將御筆墨迹托裱後，以名為「貼落」的方式裝裱，黏貼在牆上。因此這類作品裱褙多有黏貼痕迹。這些當年的「隨意貼堂」，流傳至今卻價值不低。

不少名人書畫作品都有日期，為後世提供研究線索。而這批對聯雖未有寫明日期，但專家從乾隆帝書法風格的蛻變來看，認為它屬於作者晚年的典型書風。按清代乾隆朝官修北京史志文獻資料集《欽定日下舊聞考》記載為「乾隆四十一年」，此乾隆帝御筆七言聯和通景畫等奉旨上牆，當時乾隆帝約66歲，符合對此聯創作時間的判斷。專家指《御製澄懷堂詩》七言聯當時陳設在雲光樓的養和精舍內，具體位置是樓下南室的牆上。這幅作品的背紙上發現有銀色幾何圖案和褐綠色花式圖案，通過搜尋養和精舍內檐圖文資料，發現其牆紙恰為纏枝西番蓮紋銀印花紋樣，正與此聯背面的紋飾圖案脗合。

徐悲鴻袁耀頂級藏品上拍

此外，是次專場也有不少頂級收藏系列。岑業良是重要的中國書畫藏家，一批珍貴舊藏在今次拍賣會中亮相，包括徐悲鴻的作品。1939至1941年間，徐悲鴻赴南洋數次舉辦義展，籌款抗戰。他受邀在岑業良位於馬來西亞金馬倫高地的家中為其繪製肖像。慷慨的岑業良願意支付豐厚費用，徐悲鴻便盡興揮筆相贈。徐悲鴻的《香雪圖》都有藏家上款。《香雪圖》於1939年初創作，當時徐悲鴻在新加坡籌備個展。畫面上的老梅樹幹蒼勁、花繁枝密，充滿生機。

另一個注目的系列是美國華盛頓前總領事班立德的古代書畫珍藏，包括袁耀的《山莊客至》。班立德出身自美國麻省望族，對中國文化充滿濃厚興趣。在他60年的外交官生涯抓緊機會收集奇珍，目睹20世紀下半葉亞洲地區的政治變革時，也不忘收集藝術精品。1950年代他接觸了大批中國藝術品領域備受推崇的商人，頻頻穿梭台北和香港的古董店和畫廊。他曾從資深畫商張鼎臣購入重要的明清字畫。外交官身分讓他結識很多同時代的藝術家，數次和張大千見面。

溥儒《林亭積雪》不容錯過

廣東潮州澄海人楊作明的南洋明齋，則珍藏了黎雄才創作的《松風飛瀑圖》。楊作明對中國書畫着迷，自行鑽研書畫收藏。約1960年代末期，經畫家楊之光推薦個別造訪天津畫苑及上海畫苑等地，收購許多著名書畫家作品。

另外，台灣重要私人珍藏溥儒（溥心畬）精品《林亭積雪》亦不能錯過。溥儒曾祖是清宣宗道光皇帝，祖父是晚清政府權傾朝野的恭親王奕訢。他自小耳濡目染加上天資聰穎，畫作早年已享譽海內外。其專題有13件作品，與溥儒關係密切之親友家屬遞藏至今，作品大多尚未裝裱，首次釋出市場。《林亭積雪》曾於1973年台北歷史博物館「溥心畬個展」展出。

此外，還有林希孟伉儷珍藏宋文治的現代中國書畫《洞庭春曉》，畫功極出色。林希孟、昭美伉儷素好藝術，1970年代末始醉心收藏，公餘閒暇參觀博物館與畫廊，與集古齋熟絡，陸續購藏近現代名家之作，結識集古齋邀請來港的書畫大家，並獲寫贈。拍賣中的多個收藏系列均大有來頭，相信會令藏家和藝術愛好者金睛火眼細賞佳作。

■邦瀚斯「中國書畫」拍賣

日期：6月2日

香港預展：5月28日至6月2日

地址：金鐘太古廣場1座20樓香港邦瀚斯拍賣中心

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文：呂一心

編輯：朱建勳

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