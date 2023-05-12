本地薑入圍傑出亞洲藝術獎 摸着石頭靈活創作

朝鮮聯想——鄧廣燊作品《夜夜鳴 IV》以朝鮮生活為題，先用原芯筆繪出朝鮮旗手，再用藍曬曬出兩塊分別印着五角星和有關朝鮮被禁之事的書頁內容，引發聯想。（主辦單位提供）

黑白回憶——李卓媛作品《憶》先用外婆的長衫壓在陶瓷片上，再用同一陶瓷片以不同曝光時間反覆曬相，相片表現不同黑白光影，如同每一次回憶也有不同感受。（主辦單位提供）

【明報專訊】亞洲最重要藝術獎之一的當代藝術獎——2023 Sovereign傑出亞洲藝術獎宣布了30人入圍名單，香港藝術家佔了6席。此前香港藝術家曾建華在2005年、周俊輝在2008年曾獲大獎，香港藝術家會否再下一城？未知花落誰家之前，所有入圍作品正在香港展出，亦可趁機認識香港新一代藝術家。

Sovereign傑出亞洲藝術獎入圍者由藝術專業人士提名，如藝術界前輩陳育強、馮美華，最終30名藝術家從165名藝術家中脫穎而出。香港入圍藝術家包括沈軍翰及其繪畫作品The truth is I never left you No.II、譚德熙及其微型建築作品The Figmental Facade等。最後由5人評審團隊挑選大獎得主，評審包括藝廊及博物館策展人David Elliott、日本策展人長谷川祐子、亞洲藝術文獻庫行政總監何恩懷、獨立策展人陳秀麗（Siuli Tan）和上屆大獎得主、伊朗藝術家Azin Zolfaghari。入圍作品展出期間設公衆投票，得票最多可獲公衆投票大獎。記者率先訪問部分入圍香港藝術家，他們不約而同都在探索不同媒介。

引入紋身技藝 以線條理解圖像

綁着雷鬼頭的李寧一臉爽朗，藝術家身分背後，同時是極為搶手的紋身師。其入圍作品Hybrid是他一系列想像未來世界的作品之一。他想像的未來世界是崩壞的，市容溶溶爛爛，同時有科幻設定，譬如基因改造變得普遍。在那個世界裏，記憶才是最珍貴的事物，因為那時的人需要找回從前的記憶才能享受生活。

Hybrid畫面看似重疊，原來李寧先用版畫印在極輕、極薄的日本雁皮紙（gampi paper），然後裱上畫布，嘗試結合不同層次、顏色的圖像，猶如結合兩種奇怪的生物。將雁皮紙裱上的過程也相當「大工程」，需要4個人捉着四角，另外中間有人將畫布托起，才能裱起雁皮紙，「其實這個process和紋身的轉印都很像」。轉印即紋身師先貼一張圖案紙到身上，然後跟着紙上圖案紋身，而藝術家跟紋身師的身分也恍如對位學習，紋身讓他更着重用線條去理解圖像。

訪問期間，正在京都舉辦攝影個展的李卓媛，其作品《憶》則結合攝影和陶瓷來創作。事緣她在某張家庭照中看見外婆身穿一件長衣，覺得那件長衣反映出女性身分和外公外婆在1970年代從事紡織業的歷史，其長衣就是用剩餘碎布製成。後來她發覺外婆記憶逐漸衰退，於是想用攝影和陶瓷兩種宛如具備記憶的媒介去創作。

她先將長衣壓在陶瓷片上，讓陶瓷「記憶」長衣的紋理。之後繼續以那張陶瓷片用不同的曝光時間重複曬相，繼而它得到不同的光影反應，如同每一次回憶都有不同感受。對她來說，家族歷史是很重要的創作題材，「因為都跟你自己的根源、背景和成長的地方有關係，而且他們是你最親近的人，這些事都給了我最大的創作動力和意義」。

借日光記錄深夜發生之事

至於鄧廣燊的《夜夜鳴 IV》取材自《我們最幸福：北韓人民的真實生活》（Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea）一書，他先用原芯筆細膩繪出朝鮮旗手，而他的作品很多時候都基於攝影的想法去創作，將整個作品當成圖像（image）處理，「對於我來說，畫是整件作品的一部分」，所以作品在畫前放上兩塊啡布——分別藍曬了象徵朝鮮權力的五角星和書中內容——據書中內容，朝鮮人趁着夜深才能夠偷偷拍拖、擁抱和接吻，因為這些行為都在公共地方被禁止，而深夜更是不少朝鮮人偷渡到中國邊界的時機。

有趣的是，啡布描述的事是在深夜發生，但藍曬卻要在日光之下才能處理，形成强烈對比。《夜夜鳴》系列作品中收集不同星星，包括越南國旗上的五角星，鄧廣燊認為星星在不同文化背景之下，「可能反映一些共同的元素」。

張馨儀的作品《擦拭新聞：天橋底下植物與石變奏曲》秉承她過往《擦拭新聞》系列，遠看像大理石質地，其實用擦膠擦報紙以取得顏色，一小塊一小塊構成畫面，今次就以香港天橋底下的空間為題。她觀察到天橋底下通常會有大石，讓人不得露宿，但同時植物叢生。石頭和植物組成的空間讓她聯想凝固的河流，隨之而來是凝固時間的感覺。她就以景象想到「摸着石頭過河」來回應去年9月中至10月中一連串世界大事，其間包括英女王逝世。處身時代洪流，人如同「摸着石頭過河」。

近年香港政府積極投入發展文藝產業，新一代香港藝術家是否受惠？4名藝術家都因不同原因而未覺直接受惠，反而鄧廣燊和李寧覺得「受惠」於疫情，疫情期間更多藝廊邀請本地藝術家擺展，作品多了展出機會，同時更多觀衆留意香港本地藝術家，延續至現今後疫症時期。

另有論擔憂香港藝術自由收窄，香港新一代藝術家又覺得會否影響他們創作？鄧廣燊認為藝術家每段時期都需要不同的創作態度和節奏，才能夠維持創作，「當這個狀態的時候，可能都需要學到一個新的『語言』去做創作」。張馨儀放諸世界，更加見到很多掙扎求存的藝術家，即使香港環境轉變，也與那些藝術家互相明白、支持。而李寧從觀察時勢反而為他帶來不少靈感，他跟李卓媛同樣覺得藝術的特質正正是靈活，藝術仍然用不同方法去反映時代脈絡。

2023年Sovereign傑出亞洲藝術獎決賽入圍作品展覽

日期：即日至5月18日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環皇后大道中80號 H Queen's 9樓

網址：bit.ly/3B6T8c5

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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