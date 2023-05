影像特區：給宜家的另類想像

【明報專訊】「宜家」小編,

你好,我是程展緯,一直有留意你設計的廣告,很欣賞你以風趣幽默的手法,有時諷刺,有時尖酸刻薄,有時窩心暖意,把時事和生活熱話串連到產品想像裏,把本來已經不易的生活和無感的產品混成巫婆湯成為我們還能面對未來的力量,很厲害呢!這種手法其實也是「星期日生活」中不少創作人努力的方向。

寫信給你是因為我和一班年青創作人早前到訪宜家,希望為宜家提供另類的產品,暖暖個場,向你致敬!就讓我介紹吓我們的心思:

公仔皮

創作人清心說概念是來自你們店內牛皮毯旁的告示牌:「這種牛皮是食品業的副產品,我們並不會為牛皮屠宰牛隻。」這使她聯想到屠宰牛隻與製作牛皮的人之間微妙的關係。於是她忽發奇想成為屠夫,開發「副產品」,割下舊公仔的毛皮,製作獨一無二的毛毯。

我想這毛毯曾經有過多少陪睡的擁抱。

度身訂做地氈

創作人Ana發現吸水地氈一般太厚重,又不符合腳形,浪費了不少物料。她於是創作了度身訂做的吸水腳掌形和手掌形地氈,地氈方便攜帶,洗完手,印一印,不再需要紙巾。地氈亦完美貼合用家的腳形和手形,不會使用多餘的物料製作,達到源頭減廢。

我看她的產品,叫我想起有獄中的朋友把手形畫出來,讓大家每日可Give me five。

田裏的雜草

創作人Matthew在家中的田清雜草時,忽然聞到一陣清新氣味,猜想這是雜草的悲鳴。

他於是留下了一部分成為盆栽,期待他們開花。(他說盆外的雜草兄弟姊妹就給他殺光了。)

我想野草是我們辨識家的東西,每處地方都有微小而不同的野草,由地移到花盆,家在移動。

飯枱上的暖爐

創作人柏謙把日本城的餅罐改裝成「飯枱上的暖爐」,裏面放有很多關於家庭,朋友同孩童記憶的話題。他說這話題會令到在飯枱前的參加者想起熟悉的過去記憶,然後將過去記憶的溫暖分享給他人。

柏謙的作品叫我想起每人家中都有一盒東西,不捨得丟去,但又不敢打開……記憶在當下是我們剩下的東西。

逃出酒店的牙刷

創作人Ariel近期因為屋企裝修要不停搵地方暫住,她其中一個落腳點係酒店。她一諗到和她有過親密接觸嘅酒店牙刷,在她check out之後就會畀housekeeping丟去,就覺得好唔人道,所以冇屋企嘅她決定要幫這些牙刷搵屋企!

她發現IKEA的示範單位係冇牙刷的,於是她就偷偷讓酒店牙刷們入住。

Ariel的作品叫我想到酒店無論曾有多少人住,都留不下任何歷史痕迹。香港就是追求酒店式服務。

咫尺星際

Joshua是一個詩意的創作人,他留意到宜家家居裏有大量一米長的紙尺供人免費取用及參考,但實際利用的人不多,大部分人都是有備而來帶上捲尺。他說長條型的紙條其實可以摺成星星,用量度短距離的工具製作成位置遙遠的星星;將浩瀚的星際放在玻璃杯及陳列在虛假狹小單位。嘗試營造出這麼遠那麼近的家居空間。

這叫我想起早前的社交距離和移民潮,有多近還可生疏離,要多遠才可產生思念冀望。

百慕達三角州

RenJi的設計對象是喜歡尋根究柢的人,她認為這些人都有一個優點和缺點,優點是擅長找到自己想知道的真相,但缺點是知道真相不能控制自己的情緒亂諗嘢。

她做了一樽藍色液體,內有一隻沉船,寓意好像船駛入百慕達三角洲的結果一樣,她奉勸啲嘢消失咗就唔好搵。因為真相同船身內存生鏽嘅鐵一樣,毫無用處,甚至乎會傷害自己。

我想家居有時需要輔助工具,今日香港有不少情感缺陷的人。

出口

創作人KwokYan在生活上有一小困擾,就是不時房間會有盲頭蒼蠅或蜜蜂和不帶眼的飛飛走進房間不停來回飛來飛去。就算打開全部窗口牠們也是永遠都不懂出去,而她永遠打不死牠,多煩厭呢!你也會感到害怕嗎?

她於是友善地設計了一個飛飛指示出口燈箱,希望燈光可引牠們離去。

我想「家」有時是僅餘能享受孤獨的空間,不得騷擾。

裝上密友

創作人Bethany利用你們購物袋轉化成公仔,還附上教你改裝說明書,非常體貼。

她的statement只有兩句:

I am finished but not complete.

Please complete me and let me accompany you.

這叫我想其實當下每個人都可超越自己成為另一個自己,作別人的伙伴。

原味杯

創作人Grass喜歡做陶藝創作,她嘗試重新以人手演繹了IKEA FÄRGKLAR系列的馬克杯,並刻意留下了人為的唇印和指效。

她笑說產品在發售之前,已經經過試用,確保造型合乎人體使用。

我想製作者的唇印和指紋提示了物件背後的人(製作者),每件產品應看成是製造者身體的化身陪伴我們的日常。

分手相架

宜家小編,最後是我的作品《分手相架》,每次行IKEA,都看到不少情侶或夫婦溫馨選購家品的情景,但世事無常,萬一被迫分手了再行IKEA,還會想買什麼?我設計了《分手相架》給那些被迫無奈分手的戀人,就是「分手」已是事實,「惦記」也是事實,總之沒有不符事實的關係。

我每次在家中看到在你店舖買回來的格仔書櫃,我會想起《嘰嘰格格》,每次看你一針見血的廣告設計,我會想起這40年的他。

這是一個連「幽默」也要辛苦守護的年代,辛苦你了。

程展緯

