其他車款：經典潮流車系 全面電動化

生產線——新一代MINI Countryman的生產線設於德國萊比錫，跟3-door一樣會在初推出時提供電動型號。（品牌提供）

「偽裝貼」——雖然車身有「偽裝貼」，但仍可見車頭保持了經典圓燈。（品牌提供）

經典車身比例——新一代MINI 3-door保持經典的車身比例，一看就知其身分。（品牌提供）

【明報專訊】雖然不少車迷仍然質疑電動車帶來的駕駛樂趣不及傳統引擎型號，但當大部分汽車品牌都積極生產電動新車回應市場需求，車迷或許只能無奈接受。

一直主張「go-kart駕駛感」的潮流車品牌MINI，早已宣布將朝「全面電動化」方向進發，今年內將陸續推出全新世代「電動MINI」，日前更發布了第5代MINI 3-door的正式測試圖片。雖然車廠刻意在車身貼上令人眼花撩亂的「偽裝貼」，但仍可大概看出新車的比例及大概模樣；廠方亦宣布推出時已包括純電動版本MINI Cooper Electric，當中又細分為輸出馬力較細的Cooper E（135kW，配40.7kWh「細電」）及較大的Cooper SE（160kW，配54.2kWh「大電」），更聲稱由於高效能電池置於車廂地台下，令整體重心比以往MINI壓得更低，進一步放大go-kart駕駛感（即是更加貼地），前後車重分佈亦會更加平均。

值得一提的是，實用程度較高的MINI Countryman亦會在相若時間推出全新一代，而且更是首次在德國萊比錫新建廠房生產；相信2024年推出的全新車系MINI Aceman會是下一代MINI最受注目的型號，大有機會連同第5代MINI 3-door成為未來潮流座駕。

文：莊達民