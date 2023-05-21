【明報專訊】今日小滿，即到了作物逐漸飽滿的節氣，寓意希望。香港這星期則是連續三日的暑熱警告，以及星期初陸續揭出並引起社會關注的公共圖書館及學校圖書館下架書單，當中不少與政治無涉，又或是中外知名文學作品，譬如魯迅又如《動物農莊》，這樣下去是否危險和禁區可以無限延伸？然而以禁書作為手段堵截某種思想及價值觀的傳播效用又如何？毛升老師以美國刻下的文化戰爭和禁書爭議深入討論，鋪陳禁書和反禁書的理由，希望社會多互相傾聽討論，政府及官員檢討。

不論何時何地，圖書館都是一道值得愛護的文明風景。聽說在加拿大，圖書館有上門送書及影音製品給長者的外展服務，還有各類型的社區連結服務，例如新移民的英文班，駐館心理輔導和烹飪！想像一下，不就是倘佯在書架上的知識活起來的樣子？過去鮮少聽聞要為香港圖書館定KPI，現在提起亦只關乎禁書下架夠不夠快一項，難怪老少女覺得社會在開倒車。但KPI定了也不一定就是向前走，醫管局說病人候診KPI達標75％，鄭思思卻遇到一群仍在連連說「睇病難」的長者。

王慧麟一直留意台灣大選的發展，特別是藍營的動向，本來首富郭台銘以為今趟會得到國民黨提名，忽地又殺出侯友宜；紅眼看人人讚的Netflix電視劇、講述台灣選舉政治的《人選之人——造浪者》卻十分不是味兒，覺得這部政治劇「偏偏在最後關頭摑了政治一巴掌」。國際方面，俄烏戰爭的飛彈仍然在炸開，林康琪深度回顧了逾60年前的古巴危機，擔心人類未必再有咁好彩。

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編者話˙黎佩芬

圖˙Stella So

編輯•王翠麗

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