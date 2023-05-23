藝廊聯展：中環靜謐一隅 探索藝術無限活力

【明報專訊】中環置地廣場名店林立，但在地庫卻隱藏了一間藝廊Quiet Gallery HK，其名稱正是想大家能夠在喧囂都市的靜謐一隅探索藝術。藝廊現正舉行Bountiful聯展，邀請了16名本地和來自美國、加拿大、日本、台灣各地的藝術家參展，以他們的藝術品為主題帶來獨特的視角。

繪畫陶藝家具 展現豐盛世界

Bountiful的靈感來自我們生活於豐盛世界中的覺知，藝術家透過繪畫、陶藝和家具裝置，以他們的標誌風格，詮釋他們心目中的豐富和充實。這些藝術品反映了當代藝術的多樣化和充滿活力的創作氛圍。因為展品豐富，是次展覽將分為兩部分展出，上半部由即日開始至6月4日，下半部分則由6月6日展出至6月18日。上半部分的19件作品，包括Amanda Visell、鄧卓越、村岡洋樹、黃湘、 J.30000、章柱基、小川耕平、網代幸介、LEEGET、黃惟澤、冨田美穂、 Shon Chen、楊學德和Yukinori Dehara的繪畫作品，以及大橋秀吉的家具裝置和石山哲也的陶藝作品。下半部分則會換部分藝術家的新作，總共17件。除了已有一定知名度的藝術家，Quiet Gallery HK亦希望能為剛起步的藝術家提供展覽平台，讓大家能夠發現這些藝術瑰寶。

■Bountiful聯展

日期：即日至6月4日（Part 1）、6月6至18日（Part 2）

地點：Quiet Gallery HK（中環置地廣場BELOWGROUND地庫1號舖）

查詢：IG @quiet__galleryhk

整理：張曉冬