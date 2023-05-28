2017年3月筆者曾採訪一位照顧成年智障兒子的「巴士媽媽」蘇太，刊於《明報》「星期日生活」。她後來因肺癌離世，筆者出席其守靈祈禱會，對她作為一名照顧者的智慧，深受啟發。（資料圖片）

【明報專訊】一般人對於近期發生多起照顧者牽同無力自顧者雙雙赴死的倫常慘案，每多是「吾不欲觀之矣」的無奈，譚蕙芸卻說她都會鉅細無遺地讀完，不因她做過記者，而是她在當中見到自己。資深讀者或會記得她寫「巴士媽媽」蘇太的故事。現在回看可以分成三部曲。第一部是媽媽鋒煙電台為其他智障人士爭取牙科服務帶出母子倆的故事；第二部是媽媽的葬禮；第三部是今天的文章，當記者自己面臨逆境，如何以蘇太為榜樣，一步一步走出叫天不應叫地不聞的黑洞，安排好自己，安排好家人，做好照顧者的角色。

挺過來的人，都說當照顧者最棹忌就是試圖自個獨力扛起重擔。仲偉媽與家暉媽在路上認識了彼此，看着自己年紀漸大，就是放不下有特殊需要的大孩兒，多年來她們都認識到向社會伸手求救的重要。社署年底有新整合的24小時熱線服務，希望可以為處於緊急關頭的求助者提供適切支援，不論遭遇什麼危機，他們都可大步檻過。

大悲叫人無語，國泰空中服務員在私下閒聊時取笑內地客人英文不好，卻引來七嘴八舌喋喋不休，甚至兩地言論上綱上線。毛升老師首先把錄音和報道細聽細讀了一遍，發現內地網紅根本沒弄清楚事實就一口咬定是「國族認同偏差、心理扭曲」，然後讓一大票網民跟着發飈，他以自身來歷把兩地的刻板印象梳理一番，追問這類炒作對提高香港人中國認同有何好處。

葉蔭聰則跟進了公共圖書館下架大量圖書的事件，回到歷史中追本溯源，公共圖書館的公共角色和館藏的意義，形容事件等同將公共圖書館的功能殺死，官員有責解釋。

林康琪則去了福島一個人迹杳然的町，為的是去看日本如何覆述和紀念該次人類大災難。因應俄烏戰爭爆發，日本人看待核電的看法又再變回頭。她並實地發現，重建之難。她說會寫三期。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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