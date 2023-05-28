去埋呢度先：走過林蔭道 重新發現將軍澳

【明報專訊】報道刊出時已到達英國與父母團聚的阿飯，可說是至今為止我們遇上最具體地實踐「去埋呢度先」的主角。父母早一步飛走，她決定留在香港獨自生活一年多，與這個城市安排一場漫長的告別，並且把去過的地方都在地圖裏一一標記。黃宇軒（Sampson）不敢怠慢，設計行程時說要亮出私藏的「王牌」，竟然是以「商場之外別無其他」著名的將軍澳？

簡介：《香港散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年5月12日

行程：寶琳站→坑口→常寧遊樂場→單車館→TKO Spot→將軍澳站→唐明街公園→調景嶺→將軍澳跨灣大橋→康城

一場浪漫告別 ／文˙ 黃宇軒

來到第五回，我期待了很久。這計劃特別重要的原意，是跟即將遠離香港的人做一件有「儀式感」的事，去一睹未遇過的香港。雖說有「儀式感」，但這是否真算一種道別的儀式，也說不準。怎樣才算好的告別儀式呢？是做完之後不再捨不得嗎？是要在此過無比快樂的一天，回味良久嗎？計劃開始早期，阿飯已經聯絡報名，寫了篇幅不短的自我介紹，說改變了原本起行的時間，決定多給自己一年時間，「去做一個屬於自己嘅project」。她開始用不一樣的方法去在這座城市過活，每天不斷探索走路，嘗試盡看香港，有時邀朋友同行，更多是獨自探尋。阿飯甚至特意去買了張最大的香港地圖，在上面用筆圈下到過的地方，留下註腳。

讀到那信息和看到那張地圖的照片，眼濕濕，天啊，原來真有人會這麼用心用力，有計劃地跟香港道別，這是我遇過最動人的告別儀式，她怎麼需要參與這計劃呢？我還可以邀請她去哪兒？我跟阿飯約定，她真正要離開前夕，我們才「去埋某度先」，毋寧也是給自己一點時間沉澱，多思考告別的儀式所謂何事。轉眼間，5月來了，阿飯的地圖上，黑色的圈密密麻麻，她還跟我說，最近改用一本街道地圖，可以更仔細地圈出到過的地方和寫下一些補充。立時想到，好幾年前，特意買了本1997年的街道地圖，把它拿出來翻了一下，決定這就是今次送予阿飯的道別禮物。好，連禮物也決定了，去埋邊度先？

以累積交換累積

前幾次都是我已熟悉、心目中香港特別讓我記掛的好地方。最後決定這次反其道而行，既然阿飯快要窮盡香港了，不如一起去連我也沒去過的地方，一起分享那只會有一次的新鮮感？鎖定了將軍澳新落成的跨海橋，因我一直也對香港只有幾條容讓行人走在其上的跨海橋樑很著迷，早想擇日前往。阿飯，你的地圖上，將軍澳有圈圈了嗎？答案是完全沒有，這是一片她陌生的地帶！我在這兒成長，10年前跟「星期日生活」合作介紹散步的路線，就是行將軍澳，也是人生首次這樣公開地講一條路線、一個地區。10年前，比較算是批評將軍澳的規劃，10年後，反而不甘心，多帶朋友看將軍澳較鮮為人知的好角落。有了地方知識、建立了感情，外人看來沉悶無比的地方，也可充滿趣味，在跟地方告別時，也是跟這樣的「累積」道別吧。這次，去聽阿飯慢慢累積的，我帶我累積的去交換。

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踏足「無街之城」 ／文˙ 曾曉玲

做藝術行政工作的阿飯這一年轉為自由身工作者，「想多留一點時間在香港感受一下，或與朋友、家人相聚。在這階段已去了很多地方、人也見了很多，但永遠都會捨不得、見不夠，感到是時候再move on，便決定現在離開」。這些日子重回舊地以外，也愛開發新奇地方，「之前走進要拆的分域碼頭，覺得很受衝擊，即使曾在灣仔工作幾年，卻仍有我不知道的角落」。

她並沒對這天要來將軍澳感到悶蛋，只要未踏足過都不妨走走。Sampson先以將軍澳人身分在起點寶琳站出口指向上方介紹，「我們一班住這裏的朋友會用地鐵站來分區，寶琳、坑口、將軍澳站，這些連接商場的橋就像為將軍澳定了調」。他1997年搬到將軍澳，「當時不過初中，自此練成一個信念，無論幾悶的地方，都能找到值得看的事物」。

我們先依循一個簡單原則，走商場以外的路，織出地面的脈絡。在寶琳站B2出口拐左邊，前行不久再從旁邊一道小樓梯上去，就來到與景林邨平行的一條樹蔭大道，夏天時分正青綠。走在其中，會感受到站與站之間是以怡人大道直接連結的兩個鄰區，並非地鐵路線圖上看似毫不相干的兩點。

公園旁 橋底下 社區氣息遍佈

來到坑口，從單車停泊處轉入常寧遊樂場，往將軍澳隧道公路走去，會在公路延伸出的一條圓弧支線底下穿過，Sampson帶我們來看這建得特別低矮的高架車路，能近距離仰望巴士在上方呼嘯滑過。我們好奇游走至橋底石坡上，沿路有街坊用混雜電線在樹幹綑成的「扶手」，望向對面坡上，也有穿行山裝束的姨姨同樣在走這邊緣小路。常說將軍澳是「無街之城」、嗅不到社區氣息，也許在這裏，社區遍佈於窿窿罅罅之間？

「的士佬地圖」標註遊後感

行往將軍澳站，穿過香港單車館公園，其廣闊儼如將軍澳的中央公園，我們進單車館內咖啡店歇息一會，急不及待想一睹阿飯用來記錄行程的地圖書。她取出稱為「的士佬地圖」的《香港街道大廈詳圖》第29版（2022年），與Sampson手上的1997年地圖對照一下，將軍澳本來許多空白處，已填滿至眼花撩亂。翻開各頁，會看到她畫滿可愛標記：新蒲崗一頁貼上便條寫着「崇齡街遊樂場三層瀡滑梯﹗」旁邊還以幾重圓圈記下「好玩」；在何文田邨旁，她畫一盞發光的燈，寫上紅燈山，「父親說以前從馬頭圍邨的家騎樓望向窗外，會見到紅燈閃吓閃吓，現在那裏已長滿樹和沒有燈了」。

阿飯近日重返土瓜灣與黃竹坑兩個成長地，發現對居住時間更長的黃竹坑感覺不大，反而對幼年居住、祖母現居的土瓜灣更有感覺，她亦在那邊做過要落區的社區工作，然後知道原來一個人對地方的感情，未必與時間長短最相關，或許與當中建立的聯繫更重要。這種聯繫的奇妙，我們再起行之後亦見到一二。

屬於將軍澳的怪異

近將軍澳站有兩個值得一訪的公共空間，分別是連接單車館的天橋步道，與通往地鐵站Popcorn等一眾商場的唐明街公園，站在這兩處會覺得將軍澳是「空間的富翁」，毫不「屈質」，唐明街公園更有個不明所以的設計，平台一層是被高牆包圍的大螺旋斜路，能通向地下。Sampson形容這是屬於將軍澳的怪異，「連接着生活空間的通道超級spacious（闊落），綠色空間全部好正，住的地方就麻麻哋，但只要一離開所住之處，空間就十分廣闊」。我們也受運動品牌的大型廣告牌吸引，一訪現被領展命名為TKO Spot的尚德廣場，運動用品店進駐頂層，規模之大堪如博物館，外頭連接的天台也放置了乒乓球桌、人造草地，意欲製造一個運動城。不過相比起來，唐明街公園中央開了個大洞，底下的康文署標準公園健身設施卻更受歡迎，不少「客滿」，更要排隊輪候。

跨灣大橋

護欄擋視線

終於從寶琳站步至將軍澳線另一頭的調景嶺，專程體驗在新建的跨灣大橋上散步。我們心懷期待踏上大橋，可是走着走着就有一點點失望，護欄達1.5米高，擋住看海的視線，大大削弱跨海的壯闊景象，甚至行人路與單車路、單車路與車路之間各有厚重阻擋，還原為一條只為通行而不鼓勵觀賞的路，話雖如此，來往跑步、散步的人仍是不絕。

在橋上40分鐘的路程裏，問阿飯今天行程有沒有滿足她所想？「有啊」，她不求看著名景點，走沒走過的路就滿足，「我覺得這裏是很特別的，但也能想像住很久的人會覺得無甚特別。將軍澳到處都新簇簇、充滿規劃，就不評論規劃是好是壞了」，同時很高興認識香港有這片海，跟她住黃竹坑時親近的海又不相同。

留港一年梳理別緒

天將黑，來到橋末，是康城仍沙塵滾滾的地盤。阿飯的地圖裏也會記下這天走過的地方，她相信將來在他方，依然可以這樣闖蕩，「原先家人一走我就走，就好似人生是因為他人去做決定，但這年照顧好自己的情緒之後，覺得在那邊都可以發掘很多。對於未來，老套點說是有憧憬的」。這年既是一場道別，對阿飯來說更是一場成長。說起高齡的嫲嫲雖有至親照顧，她語氣裏都是疼惜與不捨，亦曾對父母離港的決定心生矛盾，可是經歷這一年的自主生活後，她開始理解每個人都會為自己的生活作選擇，想起來，由讀藝術到留港，父母亦從不左右她心之所願，只告訴她「當你頂唔順，家人隨時在等你」。人生歷程與一個城市一樣，到底是新舊交織而成的，若問承載記憶的舊家才是家，抑或即使踏進簇新環境，心安即是家？從既念情也向前看的阿飯身上便看到，真實永遠不會截然割捨，慢慢自然學懂自己的路，總要自己去走。

【我的私藏】地圖日誌

阿飯把地圖當作日誌記錄個人足迹，是個可推介給大家實用又浪漫的方法，她還記下自己讀過的學校位置、朋友家在哪裏等，這本「通用」地圖每年更新資料推出新版，她說可留意附錄資料，「如該年的車費表，都在顯示我離開一刻香港的面貌」。

{ 圖 } 黃宇軒、曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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