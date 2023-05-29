運動處方：中風復康運動密密操 適得其反

【明報專訊】中風後，患者應把握黃金復康期，盡快接受復康訓練。惟不少患者為了加快復康，以為運動愈多愈好，結果導致肌肉張力增加、疲勞、痠痛、不適，反而影響復康進度。

把握黃金期 分階段練習

每個中風復康人士都想把握黃金恢復期，盡快回復原來的生活。當身體休養至正常狀態，並得到醫生指示可以開始運動，就要接受針對的治療訓練。就像準備馬拉松比賽，既要定期訓練體能，同時亦要配合健康飲食和適當休息。

很多中風人士都會認為「運動愈多愈好」，「每日行1萬步就可以行得好」，「不可以給自己休息，由早到晚都要做運動」，希望盡快康復。然而，運動強度和頻率不是愈高愈好，長時間、不間斷的運動，往往適得其反，較理想是把握黃金期，分階段地安排適當練習，方為上策。

肌肉疲勞 患肢難控制

中風令大腦受傷後，抑制脊髓反射的能力變差，使脊髓神經變得敏感，肌肉受到一點伸展的刺激就會有過度反應，這個現象稱為「高張力」。而張力大多由關節活動的速度及角度，以及情緒變化引起。肌力增強時，張力強度亦會增加，患者要小心掌握肢體張力的變化，再加以控制。控制張力的方法有很多，復康治療主要用拉筋及增強對抗肌肉力量來對抗張力；例如二頭肌的對抗肌肉是三頭肌，而手腕屈肌的對抗肌肉是手腕伸肌。

但要訓練患者的對抗肌肉並不容易，假如對抗肌肉感到疲勞，張力就相對增加，而且變得不受控制。中風一般會影響其中一邊肢體肌力、耐力及協調能力，疲憊時會令患肢難以控制。再者，中風後的感知需要重新掌握，如果在運動或活動期間，患肢提起有困難，控制不靈活，就已經是過勞的表現，需要稍作休息。特別在下肢訓練（如步行）時，切勿令患側下肢過度疲勞，要留有回程的腳力，否則途中可能因肌力問題而影響平衡力或耐力，甚或引發抽筋。

血壓持續逾140/90即停止

值得注意的是，中風患者本身大多有三高問題，以往也可能缺少運動，在生、心理上要接受突如其來的頻密訓練（大約每星期2至3次），亦需要時間適應。運動會令血壓及心跳上升，有心血管疾病的朋友需要控制血壓和心跳，如運動時遇上指數不佳（如血壓持續超過140/90mmHg，便屬於高血壓），一定要立即停止並好好休息，待指數回復安全範圍才可繼續。

中風復康運動主要針對患側，如果對運動理論的認識不足，容易借用好側或其他肢體幫助完成動作，結果令好側愈來愈累甚或勞損，但患側卻未有明顯改善的效果。此外，主動運動帶來肌肉痠痛的副作用，比增加肌肉的力量來得快，對不明白的患者而言是「百上加斤」，他們有可能會因肌肉痠痛帶來的不適感，如肢體沉重感覺，阻礙他們復康的原動力。

■良好姿勢

毛巾放鬆下肢肌肉

中風患者休息時需要配合良好姿勢，肌肉及關節才能夠放鬆。當出現肌肉攣縮或關節緊縮，治療師會建議使用關節固定紮帶（俗稱「手紮腳紮」） ，但如果影響入睡，應該與治療師商討另覓時段使用。

患者平躺時，可以放一小卷毛巾於膝下，放鬆下肢肌肉（如圖A）；患側肩膀下及前臂最好放一條毛巾，減輕肌肉張力（如圖B）。

平衡坐姿 助控制肌肉張力

對於偏癱的患者，合適的坐姿亦有助控制肌肉張力。他們應該保持平衡的坐姿，左手放左邊、右手放右邊。此外，亦可以於患側腋下放軟墊（如圖C），令患肢上臂放鬆而又不引起肌肉關節收縮；雙腳要平放，確保盆骨平衡用力放好。

在復康訓練過程中，腦細胞需要不斷更新及重組，當中適當的營養及休息，有助建立好細胞，令肌肉及神經線增長。「休息，是為了走更遠的路」，中風復康是一個漫長的過程，大家緊記聽從治療師及醫生的吩咐，循序漸進，把握治療黃金期。

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文：劉嘉祈（聖雅各福群會中風復康計劃物理治療師）

示範：陳家輝（中風復康者）