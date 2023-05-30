新手遛狗攻略 毛孩忌太飽 免胃扭轉

小心夾腳——許多寵主都忽略閘門的危險，在開關時容易夾到毛孩手腳，Sunny提醒先讓毛孩遠離閘門，待完全打開才讓牠前進。（黃志東攝）

建立關係——毛孩精力旺盛，總是迫不及待出門玩耍，但寵主緊記先讓牠冷靜下來再出門。平日亦要與毛孩建立關係及保持訓練，才能在外出時，隨時叫牠回來。（黃志東攝）

左圖：錯誤牽繩——很多狗主在牽繩時將繩子放得太長，並且會在手腕上打圈綁住，這既難發力，又會在與狗狗拉扯時令自己手痛。右圖：正確牽繩——Sunny教路，正確牽繩方法是狗狗的胸背帶上的繩扣與主人手的距離保持約1呎長度，手自然垂直，人和狗都會舒服一點。（黃志東攝）

輕鬆出行——新手寵主想與狗狗輕鬆出行，事前需做好萬全準備，既確保自己和毛孩的安全，又能培養感情！（oatawa@iStockphoto）

【明報專訊】帶狗狗出街看似簡單，實際上卻是一門大學問，尤其新手寵主第一次帶狗狗上街，原以為輕鬆散步，卻發現只要一打開門，狗狗立即興奮失控，走到街上，追追趕趕，拉也拉不住牠。究竟帶狗上街，有什麼要注意？出門前，人和狗要有什麼準備？犬隻訓練員鄧曉陽跟寵主分享注意事項。

【準備篇】行街5寶 4呎狗繩牽引較易控制

不論是洛威拿犬那麼威武，還是如芝娃娃那樣嬌小玲瓏，大狗小狗都需要社交生活及「放電」。作為飼養狗狗的新手，最怕與毛孩出門時帶漏用品。究竟帶牠們上街，要準備什麼物品呢？

香港愛護動物協會犬隻訓練員鄧曉陽（Sunny）表示，只要準備好以下5種物品，便可隨時出門。首先是準備水，給毛孩隨時補充水分之餘，還可以在有需要時，冲洗牠們的小便；第二要帶備水碗；第三，帶備小量零食，作為訓練的獎勵；第四，保持地方清潔是狗主的責任，緊記帶備膠袋和廢紙等用來清理牠們的排泄物；最後在出門前，記得為毛孩戴上狗繩，因為根據法例規定，任何大小狗，在公眾地方須繫上狗繩或以其他方式妥善控制。Sunny教路狗繩毋須太長，建議長度約4呎，較易控制牠們。

若與毛孩遊山玩水，較長時間出外，則建議另備狗糧，大約預備一餐分量便可，「一整天的活動會令狗狗感到肚餓，尤其是小型犬或年紀輕的狗，餓得太久有可能嘔黃膽水」，Sunny說。此外，可準備保暖或降溫的裝備，最簡單是配備一條毛巾，若毛孩寒冷，可包裹牠們保暖；天氣熱時，毛巾沾水後可蓋在牠們身上，以助降溫。

萬事俱備，終於可以出門玩了！等等！雖然裝備齊全，但原來毛孩出門前也有不少注意事項。Sunny提醒，出門前2小時不要給牠們餵食正餐，「如果狗狗吃得很飽，又因興奮而跑得很快或不受控制，這些劇烈運動有可能引致胃扭轉的情况，嚴重會危及生命」。而作為負責任的寵主，在每次出門前亦要檢查狗繩是否穩固及狀態良好，確保膠扣等沒出現損耗。而最重要一點是，若發現毛孩受傷或生病，如大便稀爛、有血，則不宜外出。

【外出篇】出門前冷靜半分鐘減失控

相信不少狗主都有相同煩惱，每次出門前拿出狗繩，毛孩就會超興奮，很多時只要一打開門，牠們便會即時衝出去，惟散步沒多久，牠們就感疲累。Sunny表示，在這種情况下，狗狗的散步質素會大降，「每次散步初段的10多分鐘都很難控制（狗狗），因為牠體力澎湃、情緒高漲，會增加失控情况」。他建議為毛孩繫上狗繩後，先要牠坐下來，等半分鐘左右，待牠情緒冷靜下來才出門，減低失控情况。

Sunny說，「冷靜地消耗體力，同時滿足遊戲需要」是帶毛孩散步的指標，他認為除了讓牠在戶外解決大小便，主人應以合適的節奏去協助牠消耗體力，「有些情况是毛孩行得快，但其實主人會辛苦；有些小型犬腿短，若主人行得太快，變相牠們辛苦」。他指最好以3︰1的比例分配「冷靜消耗體力」和「興奮地玩」的時間，如以1小時計，慢慢散步45分鐘消耗體力，餘下15分鐘到寵物公園興奮地玩，而散步途中還可以讓毛孩與其他狗狗玩耍、四處聞東西等。

不過最令寵主頭疼的，是當毛孩遇見其他狗狗時會過分興奮。若毛孩不停吠叫，並想立即衝過去，有可能是想獲取對方注意，一起玩耍。Sunny指，此時不能放任毛孩向前衝，應立即拉住狗繩，讓牠認知「愈想過去，愈過不到去」；若毛孩邊吠邊逃走，則可能是害怕的表現。不過Sunny提醒，毛孩都需要正常社交，寵主可循循善誘，透過訓練（詳見「訓練篇」）讓牠先冷靜，再慢慢教牠接觸其他狗狗。

■交通工具

寵物不能搭港鐵、巴士

根據交通法例，寵物不能乘搭一般公共交通工具，港鐵、電車和專營巴士僅豁免導盲犬使用。如果寵主本身無私家車，但又要帶毛孩外出，有什麼選擇？

最簡單直接可選的士，司機會收取每隻動物或鳥類5元附加費，惟《道路交通（公共服務車輛）規例》第42條指明，司機擁有酌情權可選擇拒載，公共小巴亦然。至於渡輪則只可乘坐指定區域，並須用狗繩牽引，或放於寵物籠或袋內。

【訓練篇】學等待 聽指令

Focus training

目的︰令毛孩將注意力集中在寵主身上，跟隨寵主身邊並保持交流及散步的節奏，避免毛孩無視寵主四處亂闖

訓練︰在散步時經常叫喚毛孩的名字，當牠回望，給予零食獎賞

Hold and OK

目的︰出入門口、升降機或大堂時，毛孩能夠學懂等待，聆聽指令才行動，避免意外發生

訓練︰

1.牽繩時，保持手與胸背帶上的繩扣距離約1呎，寵主需比毛孩站得更前，稍微打開大門，若毛孩有衝出去的舉動，便拉回來關門

2.重複數次開關門動作，其間可手握零食作hold（維持）的動作，讓毛孩等待，並嘗試叫牠坐下

3.若開門後，毛孩仍在原地等待，便可給予「OK」指令出門

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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