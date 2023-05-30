知多啲：幼犬怕生 先到朋友家學適應

漏食玩具——Vada推薦這類狗狗漏食玩具，可在玩具中間放入零食，既供牠磨牙，又可解悶，令牠多動腦筋。（左$68起、右$135起，WHISKERS N PAWS）（網上圖片）

三合一胸帶——這款三合一胸帶包括前扣及後扣，可同時使用兩條狗繩，適合大型犬。前扣有導向功能，寵主可將毛孩轉來面對自己，防止狗向前衝。（$320，香港愛護動物協會）（黃志東攝）

【明報專訊】自小學開始飼養寵物的寵物用品店WHISKERS N PAWS創辦人Vada Chung，養有一隻唐狗和一隻狼狗，她時常帶毛孩外出活動，讓牠們接觸不同的人與動物，保持良好的社交生活。她分享，小型犬可能在家中玩拋接遊戲已夠消耗體力，但大型犬需要較大空間，可能要到寵物公園，或其他安全且不易讓牠跑到街上的地方，解開狗繩，才能讓牠暢快奔跑。有時新手寵主會擔心放開繩後，牠們會如脫韁野馬般不會回來，Vada表示外出遊玩前，需確保毛孩已與主人建立認知關係，知道誰是牠的「父母」以及聽懂自己的名字。她又指，一些未完成疫苗接種的幼犬，因一直困在家中缺乏社交，反而容易恐懼其他狗及人，建議幼犬階段時，可帶牠到朋友家中，安全地接觸新環境，適應與其他人或毛孩相處。

戴狗牌識別 走失助尋回

Vada亦特別建議，寵主應為毛孩戴上寫有毛孩姓名、寵主聯絡資料等的狗牌，「雖然狗狗身上都植入晶片，一旦走失，可到香港漁農自然護理署尋求幫忙，追蹤遺失狗隻，但處理需時；若身上戴有狗牌識別，其他人就能分辨到牠並非流浪狗，可主動及直接聯絡主人」。

另外，她提醒外出時要留意天氣，例如在炎熱的夏天，避免長時間暴曬，她說地面高溫可能會燙傷毛孩腳掌。若主人將手放在地上感到炙熱，便應帶狗狗到其他較清涼或有遮蔭的地方散步。

香港愛護動物協會︰bit.ly/3oziqgm

WHISKERS N PAWS︰bit.ly/3IKP8ST