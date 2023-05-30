News：帶愛寵遊花園坐車仔打卡

【明報專訊】不少人在忙碌工作之後，都喜歡跟家中愛寵放鬆一下。位於K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden的Pets Garden寵物友善花園自去年登場，成為不少毛孩和寵主的戶外好去處。最近Pets Garden與MINI合作推出全新主題花園，當中陳列了兩組1:1的MINI COUNTRYMAN裁剪模型，分別為亮麗Chili Red和高冷Sage Green色，非常適合「打卡」，留下與毛孩的快樂時光。其他升級設施包括休憩長椅、寵物小屋、高架步行橋和印有代表自由與速度的MINI徽號「站牌」等。MINI COUNTRYMAN近年經過全新研發，除提升空間、功能、風格和特性外，同時保留其重視細節的特點及可愛經典個性。除了全新MINI主題Pets Garden寵物友善花園，一輛MINI COUNTRYMAN STYLE EDITION也在K11 MUSEA地下Koncierge附近展出（至6月11日）。

為方便訪客攜帶愛寵前往7樓Pets Garden寵物友善花園和在場內穿梭，K11 MUSEA提供寵物手推車免費借用服務，3個尺寸的手推車均飾有MINI旗幟，適合不同體型毛孩使用。MUSEA亦陸續推出「毛孩美容」等不同主題的工作坊，詳情可留意K11 MUSEA IG或下載K11手機應用程式。

■K11 MUSEA Pets Garden 寵物友善花園

地點：九龍尖沙嘴K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden

開放時間：上午10:00至晚上10:00

前往路線：乘位於地下KENZO旁的升降機，直達7樓

查詢：www.k11musea.com

註：寵主可攜同寵物貓狗進入Bohemian Garden和K11 MUSEA，每名主人攜帶不多於2隻寵物到Bohemian Garden。寵物在任何情况下均須有人監管，於Pets Garden散步時必須繫上繩帶

整理：張曉冬