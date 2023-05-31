攝影展覽：Andreas Gursky改變視覺空間

【明報專訊】德國Düsseldorf School of Photography是其中一個極具影響力的藝術學府，攝影大師Andreas Gursky（A，圖右）亦是學府的畢業生。今年意大利Bologna Fondazione MAST基金會成立10周年，亦是其背後的G.D S.p.A.集團誕生百周年，特別以這位大師的個人作品展Andreas Gursky. Visual Spaces of Today作為首個紀念活動，貼合基金會Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia（藝術、實驗和技術製作）之意。

作品表達means of production

與攝影師本人聯合策展的Urs Stahel（A，圖左）表示︰「選擇以這個展覽為紀念展，是因為Andreas Gursky的作品能表達means of production（人類生產手法），貼合我們的最新口號Making work a culture and culture a work。他的巨型攝影作品具有改變展示空間的能耐之餘，亦能代表到攝影由迷戀現實步向迷戀現實形象的漸變過程，讓現實與作品變得模糊，而現實世界則變成攝影與電影中的『現實』的基礎，從而取代了現實世界。」展內共有40幅作品，當中有兩幅港人絕對熟悉，分別是Kodak, 1995中的北角柯達大廈（B），以及Hong Kong Shanghai Bank III, 2020（C）。其他名作如99 Cent,1999和Salinas, 2021，同步呈現人的力量及渺小。

網址︰www.mast.org

文：Dawn Hung