羅乃新×針山愛美×新聲國樂團 花月夜合演中樂芭蕾盛宴

【明報專訊】當芭蕾遇上中樂，會擦出怎樣的火花？在剛過去的周日就上演了一場芭蕾與中樂跨界合作的實驗——日本芭蕾舞者針山愛美遠道來港，跟本地著名鋼琴家羅乃新和新聲國樂團，合演一場藝術盛宴，間接映照出中樂還可以如何塑造。

伴隨悠揚而婉約的中樂聲，芭蕾舞者摒棄最慣常的肢體語言，只顧跟着中樂起舞，帶出別開生面、具東方風格的芭蕾舞蹈。「當芭蕾遇上中樂——針山愛美和羅乃新之春江花月夜」由香港大學專業進修學院主辦，針山愛美在1990年代隻身遠赴莫斯科習舞，後來先後於莫斯科音樂劇院芭蕾舞團、波士頓芭蕾舞團和柏林國家芭蕾舞團擔任首席舞蹈員。目前在日本企業Pasona社區活化的小島——日本淡路島擔任駐島藝術家，教授芭蕾舞新生代。

鋼琴模仿古箏琵琶聲音

本地著名鋼琴家羅乃新不時跨界合作，涉足戲劇、舞蹈，亦曾與香港城市當代舞蹈團合作群舞表演。但意想不到地，跟芭蕾舞者合作卻是第一次，更是獨舞表演。相較上次跟城市當代舞蹈團的群舞合作，有很多排練時間；今回由於準備時間趕急，甚至只得一次排練機會。羅乃新形容今次是與針山愛美「心靈交流」的機會，針山儘管隨着羅的音樂而舞蹈，羅乃新發覺針山每一次動作都不同，會隨着當下感受和音樂氣氛而調節。

在兩名藝術家的「春江花月夜」，羅乃新演奏了兩首歌曲——《昭君怨》和《春江花月夜》——均為已故音樂家林樂培在1960至1970年代改編創作，《春江花月夜》也是羅乃新常與中樂團合作的曲目。兩首歌曲皆由她以鋼琴獨奏，《昭君怨》帶有京劇腔調；《春江花月夜》則模仿古箏和琵琶，譬如用手指彈到琴鍵，模仿琵琶的聲音，或用手指連續拍打琴身來模仿古箏聲。

雖然演奏時必然專注在彈奏上，但羅乃新談到跟針山合作，「好像有些氣場，大家一起在音樂中呼吸」。她也認為彈奏《春江花月夜》有很多地方跟芭蕾動作類似，譬如古雅旋律跟優美芭蕾形態相映成趣，意境上亦不謀而合。

能夠第一次跟芭蕾舞者合作，是吸引羅乃新的地方。她熱中跨界合作，當中也反映出她對不同藝術形式的看法：「我覺得音樂裏面有舞蹈、有色彩、有戲劇，包含了很多元素；同樣在舞蹈裏，當然也有音樂；戲劇裏，其實跟音樂一樣，都關於時機和節奏，都是相似的東西。當你去看它（戲劇）說話節奏，在音樂裏、在舞蹈裏也是一樣的。所以我覺得自己作為一個藝術工作者，需要涉獵所有不同的（藝術）形式。」

中樂不守舊 結合爵士樂

今次演出，除了是一場芭蕾與中樂的實驗，更展現出現代中樂的魅力，部分樂曲甚至結合了爵士樂。現代中樂毫不守舊，羅乃新亦贊同中樂應與時並進，因為她發現「現在的音樂跟以前很不同」，她在1950至1970年代成長時，習慣彈奏大師的作品、別人的作品；但現在更强調創意，創作自己的作品。她不禁自嘲沒有創作天分，「我只可以彈別人給我的樂譜，我們小時候的訓練的確很墨守成規，跟着樂譜，不會鼓勵自己創作」，所以她從沒想過自行創作，將香港接觸到的中國傳統音樂，結合她受訓練的西方音樂傳統。

曲目、演奏者 刺激舞蹈靈感

雖然今次演出的準備時間倉卒，並未有時間編舞，但針山愛美歷經訓練的芭蕾身體，讓她隨時就能聞歌起舞。當她聽到音樂時，就會自然做出相應的舞蹈動作。曲目、演奏者、演出地點不同，刺激她不同的舞蹈靈感，而中樂的風格恰恰讓她自然舞出跟傳統芭蕾不一樣的動作，隨着中樂時而婉約、時而激昂。但是她如何做到？針山笑言很難用說話解釋，只能用動作解釋，就像語言有其詞彙，音樂和動作也有它們的「詞彙」。

譬如在《賽馬》（黃海懷作曲），她就呈現熱情奔放的姿態，也讓她聯想起蒙古，笑言是介乎俄羅斯和中國之間的感覺。至於在《梁祝．化蝶》，她不諱言較難就此跟隨音樂舞蹈，總不能4分鐘也模仿蝴蝶起舞；後來她得知箇中典故，便按着梁祝，用舞蹈來訴說這一個悲劇故事。即使同樣是中樂，每一首曲目也擁有不同風格，不能一概而論。

針山愛美曾嘗試結合芭蕾舞蹈與日本傳統藝術——石見神樂。即使日本傳統音樂也很多元，不能一言以蔽之。石見神樂是日本地方以歌舞酬神的神樂儀式，台上有其他石見神樂舞者與她互動，故此芭蕾不止與音樂互動，更關乎台上動作與動作之間互動，跟今次的中樂合作有所不同。不過，雖然中日傳統音樂不盡相同，針山愛美仍感覺到兩者有許多相同之處，帶出類似的身體律動。畢竟不少中日傳統樂器出自同一根源，譬如日本樂器尺八跟中樂樂器洞簫、日本樂器三味線跟中樂樂器三弦，即使經歷上千年發展，或多或少仍見類似影子。

雖然針山本人是名聲響亮的芭蕾舞者，證明了日本芭蕾舞者也能做出成績，但她卻未見日本政府充分支援芭蕾舞藝術，所以她也對政府支持不抱期望。雖然很難期望態度驟變，但她仍會憑個人力量在日本推動芭蕾舞發展。不過談起跟不同傳統藝術合作，她指並非為了推廣其他人學習芭蕾，而是她在藝術層面的嘗試，也希望讓更多人了解舞蹈文化。

中國古曲改編為鋼琴獨奏版

中樂現代化日新月異，今年初逝世的香港新音樂之父林樂培，早於1960至1970年代已創作一系列「古曲新譯」作品，用上現代手法處理中國古曲，改編為鋼琴獨奏版本，包括羅乃新今次彈奏的《昭君怨》和《春江花月夜》。時至今日，中樂甚至會結合爵士樂，譬如新聲國樂團成員今次亦有演奏的《臀》，由台灣作曲家刁鵬在2014年創作，用上笙和鋼琴就玩出具中國特色的爵士樂。

中樂現代化不拘東西方樂器，諸如鋼琴、大提琴等皆能用之；甚或跟不同西方藝術互動，譬如今次與芭蕾舞的聯手合作。但是現代化之餘，如何又不失中樂精髓？新聲國樂團副團長洪鴻君認為，中樂精髓之一是會考慮當地語言——如粵語有9聲，創作時就配合9聲去創作。換句話說，就算四川、北京和香港，因方言不同，理論上都會呈現不同風格的中樂。「如果你不理語言，只寫普通音階，這些就是西洋音樂，即是大調、小調那些純粹是西樂的系統，這樣就會失去我們（中樂）的味道」，洪鴻君說。

保留中樂味道之下，洪鴻君觀察到現代化中樂已「沒有那麼講求傳統的結構」。傳統中樂講求齊奏，不同樂手皆以同一旋律為骨幹，「結構就是你繁我簡，你（另一樂手）很複雜的時候，我就簡單一些，其實大體上都是同一個旋律。觀衆聽下去就會覺得很統一，但就會重複得多」。現代中樂創作時，則愈來愈多思考到和聲系統，中樂在1990年代多用上傳統西洋和聲系統，近年創作則包羅到流行曲和聲系統，甚至取用爵士樂常見的12音結構。●

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com