內置多種鼓聲 自製循環樂段 LAVA MUSIC智能結他獨奏變夾band

輕觸屏幕——結他側設有3.5吋多點輕觸屏幕，並設有HILAVA智能系統，用家可透過內置應用程式做出一般結他無法帶來的效果。（黃志東攝）

碳纖機身——機體以專利的AirSonic 2一體成形碳纖維製作，相較原木製作的結他更加穩定，在溫差較大的地方也不怕變形，音色不受溫度與濕度影響。（黃志東攝）

【明報專訊】智能化帶來無比方便，例如智能手機、智能家電等，都已經成為現今生活不可或缺的一部分。就連一些意想不到的產品都能夠加入智能系統，最近有樂器品牌推出智能結他，不單止內置錄音、調音功能，更設有訓練工具及合奏功能，無論是結他新手或是高手，都會感受到傳統結他無法帶來的新體驗。

輕觸屏幕「就手」易操控

今次推出智能結他的生產商名為LAVA MUSIC，於2013年成立，並於2015年推出首款結他，LAVA ME 3是品牌的最新作品。外觀上，LAVA ME 3與一般電子結他沒有太大分別，其最大特點是加入了廠方研發的HILAVA智能系統，同時在結他側設有一個3.5吋支援多點輕觸的屏幕。當用家彈奏時，屏幕正好向上方顯示，讓用家更容易觸控操作不同的設定。透過智能系統加持，為這個智能結他帶來更多功能，用家可透過內置應用程式，做到調音、設定節拍、錄音、加入效果、訓練、循環樂段等。

最多加3段音軌 如多人演奏

在多個功能之中，對於演奏者最有幫助的可能是循環樂段功能。循環樂段就是在彈奏時不停重複播放同一段音樂，這段音樂可以作為配樂，或是其他樂器的混音效果，令演奏變得更豐富。LAVA ME 3的智能系統內置有民謠、流行樂、古典，以至爵士樂等多首不同風格的鼓聲，最多可使用3段音軌。用家可先選取一段鼓聲，錄製一段作為伴奏，程式便會自動播放所錄製的音軌，用家可在這段音軌上再疊加多兩段音軌循環播放，從而達到多人演奏的效果。這個功能最適合街頭表演者的需要。

5練習模式 提供改善建議

除了一些原聲音樂的音軌之外，系統內亦有38種音樂效果可以放入表演之內，例如延遲、混響、哇音、震音、破音，用家可以按照自己表演音樂的曲風、場合等選擇音效，並可進一步調整。而系統中也內置練習程式，包括了和弦轉換、掃弦練習、音階練習、手指肌能和聽力練習共5種課程。在訓練時利用機內的感應器及音頻識別技術，可偵測用家能否準確及穩定地重複練習內容，並於練習後提供改善建議。用家也可將結他連接至LAVA+手機應用程式，查閱更加詳盡的練習報告，幫助新手改善彈奏技巧。

碳纖製減變形 共振效果佳

LAVA ME 3採用碳纖維材料製造，減少因溫度和濕度改變引致變形及裂開問題；配合4-mass技術設計，面板、琴體、琴頸與內部的空氣共振有更好的表現。用家除了可連接拾音器和內置收音咪的錄音器為自己的彈奏錄音之外，也可把結他透過Wi-Fi、藍牙等連接至LavaCloud雲端，把自己的作品即時上載，也可同時傳送至手機備份。

■LAVA ME 3規格

系統：HILAVA OS

記憶體／容量：4GB／32GB

電池容量：8000mAh

重量：5.9kg

售價：$6280（36吋結他連ideal bag）；$6580（36吋結他連space bag）；$7280（38吋結他連space bag）

網址：www.lavatech.com.hk

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

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