食得smart：夏日減肥 蜆類低脂有營

【明報專訊】炎炎夏日，是貝類海產豐富的季節。在健康飲食金字塔中，蜆類屬於肉、魚、蛋及代替品類別。雖然它不是本港家庭最常食用的蛋白質來源，但有頗高營養價值，是健康飲食中的好選擇。

每100克蜆類含0.96克脂肪，相比去皮生雞胸肉（2.62克脂肪）更低。對於希望減磅、管理體重的人來說，蜆類有助減少攝取脂肪，其蛋白質則有助維持肌肉量。同時，蜆類熱量也較低，適量進食且配合均衡飲食可以攝取足夠營養，管理體重的過程亦不用捱餓。

強心益腦 抗氧化增免疫力

雖然蜆類的總脂肪量低，但當中卻含有對心臟、血管和腦部健康有益的奧米加3脂肪酸，奧米加3脂肪酸有助減低心臟病、中風和腦部退化風險。每100克蜆類中，含有43毫克奧米加3脂肪酸EPA和64毫克DHA，是魚類以外另一個奧米加3脂肪酸來源。蜆類亦含豐富的硒，這種礦物質有助維持免疫系統功能，具抗氧化作用，有助減低有害自由基對身體細胞的破壞。

食譜：茄香煮蜆

材料（4人分量）：

新鮮番茄2個、蜆1公斤、蒜蓉3瓣

調味料：

橄欖油2湯匙、白酒半杯（125毫升）、芫荽碎4湯匙、鹽少許、黑胡椒粉適量

做法：

1.蜆清洗及浸水約半小時，瀝乾

2.番茄、蒜蓉及芫荽切成碎粒，備用

3.橄欖油起鑊，加入番茄、蒜蓉，煮3至4分鐘

4.加蜆、白酒及芫荽，以鹽及黑胡椒粉調味；待蜆煮熟（約4至5分鐘）即成。可以湯汁拌食或待涼後凍食

營養師提醒你：

烹煮方法簡易；選用新鮮番茄、香料及白酒提升味道，可減少用鹽

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文：陳星輝（基督教聯合那打素社康服務社區營養服務 註冊營養師）