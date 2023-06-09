藝術系學生畢業展 創作化清風 艱難中前行

《給苦瓜的頌詩》--浸大的何煒霖的大型書法作品由8幅組成，用行書書寫也斯同名詩作，憑詩寄意之餘，書法線條亦表達書者內心，回應個人和一代人的心聲。（主辦單位提供）

《臨細語殘碑》--中大的張柱然用小篆仿古，文字內容卻是閒話家常，對他人無關痛癢，對自身則至關重要。下方另有《細語殘碑拓本》拓印同一文字內容，刻意殘缺，猶如回憶在人的腦海中慢慢流逝。（主辦單位提供）

《殘件修復研究》--中大的黃學容在自身居住的社區和網上徵收破損物件，再用陶瓷做出缺失的碎片，圖中展示了陶瓷補件的草圖。（嚴嘉栢攝）

【明報專訊】每逢春夏之交，我們總會憶起滿腔熱誠的學生，因為又來到大學生展現畢業成果的季節。「這是一溝絕望的死水，清風吹不起半點漪淪。」詩人聞一多在詩作《死水》如是說，今年中大藝術系本科生的畢業展，卻以「趕在漣漪散去前」為題，寄望成為一道接一道吹起漣漪的清風；無獨有偶，浸大藝術系本科畢業生亦感世態無常，惟畢業展主題and still they move，彷彿宣告世途再難行仍會走下去。畢業作品群像，恰恰映照着縱使對世界悲觀卻仍選擇回應的一代人。

中大和浸大今年分別有31和134名應屆藝術系畢業生，他們在學期間面對社會運動、世紀疫症——誘發人際網絡疏離，近一兩年亦有移民潮，人人都要學懂好好說再見；即使社會運作復常，未來前景看似明朗，但同時國際藝術家也重新來港，與本地藝術家競爭機會，前路曙光若隱若現。不過社會種種都轉換成他們藝術創作的養分，兩個畢業展觸及多種藝術媒介——傳統書法、陶瓷、裝置藝術、媒體藝術、繪畫等。譬如浸大林珊的Feet on the shadow, the sun knows繪畫數不盡的彩線，交織出腦海中的抽象景象。

大型作品疫後歸來

由於放寬防疫措施，學生重獲藝術創作的物理空間，更多大型作品也在畢業展戰勝疫症歸來。浸大何煒霖的大型書法作品《給苦瓜的頌詩》，作品長達8幅，每幅長2.44米、闊0.55米，用行書寫上也斯的同名新詩——「不隨風擺動，不討好的瓜沉默面對／這個蜂蝶亂飛，花草雜生的世界」——憑詩寄意之餘，書法線條表達書者內心，也許也反映了一代人的想法。相較之下，中大張柱然的小篆仿古書法《臨細語殘碑》，內容則截然不同——寫下一段閒話家常——對他人無關痛癢，卻對自身至關重要；另有《細語殘碑拓本》拓印同一文字內容，刻意殘缺，猶如回憶在人的腦海中慢慢流逝。

雖則今屆兩個畢業展的作品處處埋藏曙光，但個人無力感依舊縈繞不少作品。浸大歐健韋的Almost There錄製自己用氣球擲向碳粉牆，但氣球飄浮不定，不像其他球類能夠用力擲到牆身，軟弱的汽球恰恰象徵着無力感。汽球不斷重複擲向碳粉牆，本來白色球身也變黑。中大李梓樂的《皮．態》則藉自身因精神壓力大而咬手指的壞習慣來創作——白牀、白桌椅塑造病院感覺，象徵病態；用焦糖倒模上千隻手指糖果，寄語總能苦盡甘來。命途多舛，有些人會尋求外力救助，浸大甄穎聰的《娑婆訶》觸及佛教，在108隻碗寫下《大悲咒》，碗中盛着水——稱為大悲水，但水亦會徐徐化開《大悲咒》的字迹。當碗中的水乾掉，觀衆可取一瓢水倒入碗中，甄氏探索祈願與救贖之間的關係。

藝術除了表達個人，有時也是介入社會的方法。擁有菲律賓血統的浸大生艾安琪，以藝術項目《星期天的本質》介入香港外籍家庭傭工社群。作品記錄了她為期3個月的社區藝術——譬如星期日去到中環愛丁堡廣場，畫下外籍家庭傭工的肖像、讓她們書寫個人身分等，實踐參與式藝術。中大黃學容的《殘件修復研究》則在家住的社區和網上徵收破損物件，再用陶瓷做出缺失的碎片，縱然物件破爛，但對原主人的意義卻是完整。例如當中一張洗衣店的高身木椅子，椅身表面磨損，不難想像洗衣店員工每天不時上落椅子，在高處晾衣服。不同物件的小故事，恰恰捕捉香港社區的大脈絡。

同一片海各有演繹

無獨有偶，海的意象不時出現在兩個畢業展的作品，有時藉搖晃不定的粼粼海面寓意躊躇不前的內心，有時則直接指向港人移民潮。浸大的3個媒體作品在同一片海，就有各自表述。黎才進《從出發地，給目的地》是長達25分鐘的錄像——展示搭船所見的畫面，空間如同讓觀衆體驗比起天星小輪長一點的船程，寄託思考個人未來的躊躇心境，盼與觀者共鳴。高汶禧的《在海底品嘗半包空氣》追溯香港歷史上的移民議題，如九龍寨城，回顧前人在移民過程的狀態和抉擇。最後唐明林《水城》用兩段物理空間對立的錄像，記錄香港和移民熱點——英國，叩問即使身體離開故鄉，但心思又身處何方？倘若只凝視其中一邊錄像，記憶或許亦有遺漏。中大霍曉揚則將渡海化為主體經驗，其作品Ship spotting宛如船艙，霍氏就化身船長，介紹這一艘追尋藝術島的船和掛在船艙的作品——正是尋找藝術島時認識到的同好作品（實為霍氏現實朋友的作品）。Ship spotting除了比喻追尋藝術之旅如同出海，也在挑戰觀衆，策展能否成為一種藝術創作形式。

藝術創作無休止

畢業在即，記者問起幾名畢業生（浸大的林珊、歐健韋和黎才進；中大的李梓樂和霍曉揚）會否繼續藝術創作？縱使部分同學未必打算全職做創作，或許投身藝術行政、策展或當藝術教師，但他們不約而同說會繼續藝術創作。記者另外用問卷接觸到28名兩校的應屆藝術系畢業生，只有1人表示會選擇藝術以外的工作；當問到有無打算到海外發展，19人表示有打算，9人則表示沒有。記者口頭詢問部分畢業生同一條問題，黎才進表示因持泰國護照，需回泰服兵役之餘，也想在當地探索發展藝術事業的機遇；李梓樂同樣抱有出外發展的念頭，惟因現實考量，短期內無法離開香港，故暫時擱置想法；霍曉揚就想在香港打好身分的根基，才再考慮出外發展。●

中大藝術2023 ：本科生畢業展「趕在漣漪散去前」

日期：即日至6月18日（周四休息）

時間：周一至六，上午10:00至下午5:00；周日，下午1:00至下午5:00

地點：香港中文大學本部文物館展廳一

網址：bit.ly/3quagqj

浸大視覺藝術院本科畢業展2023：and still they move

日期：即日至6月25日（需預約）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：九龍觀塘道51號香港浸會大學啓德校園

網址：bit.ly/3quP1EV

文：嚴嘉栢

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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