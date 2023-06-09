藝文青：《日麗》的黃金法則

【明報專訊】日前跟酷兒朋友談起《日麗》，發覺彼此對電影有相當不同的閱讀。藝術家介紹作品時，常說作品任觀眾解讀，但要創造有足夠解讀空間的藝術作品，卻絕不容易。《日麗》之美，正在於其曖昧與溫柔。以下開始劇透。

不同人的不同解讀

這齣電影是關於兩父女到土耳其旅行的故事，當時父親Calum 31歲，女兒Sophie 11歲，好奇的女兒總拿着DV機拍攝。直到片尾，我們才得知電影是女兒長大了，看DV機影片回憶自己與父親的點滴。

筆者跟酷兒朋友談到其中一幕，Calum與潛水教練對話，朋友說他們應該在調情，我觀影時只感受到他們關係似乎是比普通陌生人親近一點，大概是惺惺相惜的感覺。可惜交稿前未有時間重溫電影，但對話足夠讓筆者留意到自己的局限，以至戲劇和電影的可能，是不同人會有不同解讀，而都解得通。

當然筆者也有留意電影中與Calum性傾向相關的線索，例如他告訴Sophie自己與名為Keith的人住在一起，Keith應是男性名字？至於女兒Sophie，電影接近尾聲時她被鎖在門外沒法回房間，剛好目睹兩名男子親熱的一刻。Sophie長大後，與女性睡在同一牀上，之後傳來嬰兒哭聲，她告訴女子自己去照顧嬰兒，她們的關係是什麼？她們似乎是伴侶關係，似乎一起領養了孩子。

但只是「似乎」，無法肯定。後來在網絡上讀到酷兒角度看《日麗》的影評，例如台灣影評人蘇致亨的〈《日麗》這款深埋線索的同志片，比壓縮機還要稀有〉，他在網上找到《日麗》劇本，發現有些場景被刪掉，例如Calum曾與Sophie討論什麼是gay。那麼相對劇本，現在的電影非常隱晦，我卻更喜歡此作品。

創造嶄新電影語言

戲劇和電影創作的黃金法則是：Show, don't tell，《日麗》把這法則發揮到極致。作為觀眾的我們如何得知老爸窮困？不是透過說話，是透過人物的行動，其中最多人讚歎的一幕，Calum竟撿起路人丟下的煙頭抽煙。Calum沒有說我很窮，觀眾卻知道他窮。

導演Charlotte Wells是新人，卻把電影拍得視覺上極美，構圖精緻，調色大膽。電影中的土耳其每一刻都風光明媚，曖昧氛圍讓觀眾對於人物的情感流動變得更敏感。例如通過鏡頭，觀眾跟着Sophie的視角，凝視比她大一點的少男少女，觀眾了解她在愛情與性上的啟蒙。又例如通過電影中朦朧的畫面，如電視與泳池的倒影等，導演也呈現了人如何「回憶」，女兒就看昔日影片拼湊追憶當時無法理解的父親。不少歐美評論認為《日麗》創造了嶄新的電影語言，主流電影總是吹捧成功與英雄，我們需要曖昧與溫柔的aftersun，呵護那因無法成功而難堪與脆弱的部分。●

文：劉螢