e之選：Sony機仔換18mm廣角鏡 輕裝拍vlog

【明報專訊】Sony的拍vlog專用相機可謂全方位，大中細機，入門還是高階，可換鏡還是隨身機，應有盡有。最新推出的Sony ZV-1 II，配備1吋Exmor RS影像感測器、BIONZ X影像處理器，乍看升級不大；不過今代換上更廣角鏡頭ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-4，相比舊鏡（等效24-70mm）更切合vlogger的自拍需要，亦適合拍攝壯闊的旅行風景。它還具備多人臉識別功能，確保在拍攝2、3人自拍照片時所有面孔都清晰銳利。

一鍵虛化背景 備3指向收音咪

ZV-1 II可拍攝最高4K 30p／全高清120p影像，機身內置電子防震。上代很多出色的拍vlog功能，ZV-1 II都保留下來，例如獨立的景深開關掣，一鍵虛化背景。機頂的3指向智能米高峰能夠自動切換收音方向，並附帶風擋，確保在戶外錄音清晰。相機還具備cinematic vlog功能，可以輕鬆拍出具電影感的影像效果；加上多種創意的外觀功能，滿足不同創作者的需求。機身僅重292克的ZV-1 II，配備可多角度調節的觸控屏幕和易於握持的機身手柄，自拍操作時特別就手。

■Sony ZV-1 II 規格

感光元件：2100萬像素 1吋Exmor RS CMOS

屏幕：3吋觸控可反式LCD

鏡頭：18-50mm F1.8-F4.0

ISO：Auto、125至12,800

儲存：SD card

快門：1/32,000s至1s

對焦點：315個（快速混合式自動對焦）

電量：約290張相片

其他：藍牙4.2、Wi-Fi、USB Type C、HDMI micro、3.5mm耳機插口、Mic-in

體積：105.5×60×46.7mm

重量（連電池）：約292g

售價：$6990

查詢：2833 5129（Sony）