跟船長「學師」 歎水手美食 炎夏揚帆 寧靜海中慢享受

學習升帆——升帆需要把繩穩固在絞盤上，先把繩卡在凹槽之內，然後以順時針繞上最少4圈（圓圖），才有足夠的摩擦力讓繩穩固下來。（註）（黃志東攝）

【明報專訊】夏日炎炎，最適合親親陽光和大海。若你想與三五知己出海chill一下，又不想人多多開船P，可選擇開帆船出海慢活，在水中央悠然自得，也不失為夏天的好節目。你可以在船長和水手協助下，了解到帆船的基本操作，更有機會嘗試升帆，一嘗乘風破浪的感覺。（註：本版部分圖片在停泊時拍攝，航行期間乘客須全程穿救生衣）

早上10:00，記者與de FantaSea船長何兆麟（Alan）相約在西貢新碼頭集合，準備乘帆船出海。可能很多人都和記者一樣，一提到坐船出海，只會聯想到熱鬧遊船河，或乘坐快艇到海中心暢玩各種水上活動，卻從來沒有想像過坐帆船是怎麼一回事。不一會，在碼頭上終於眺望到帆船的真身，de FantaSea的船身長28呎，的的骰骰，比Netflix電影《揚帆逐夢》（True Spirit）內女主角挑戰環繞地球時乘坐的帆船小一點。

戴防滑手套 試操作絞盤

大家可能會問，坐帆船和遊艇出海有什麼分別？英文yacht一詞，泛指設有船艙，可讓人休息、睡覺的船，多為休閒之用。遊艇、帆船一樣可叫yacht，Alan指它的小帆船「牌簿」上就列明屬於auxiliary powered yacht（輔助動力遊艇）；不過要稱得上為sailing boat，則必須要擁有船帆。Alan的小帆船有一支主桅杆，船上的主帆和頭帆用作推動船隻，舵則用來控制船的方向。富經驗的船長，只需一人便可人手操控整艘船。帆船和遊艇最大分別，除了在於船帆外，其次是遊艇多以柴油和發電機推動，帆船則以風為主動力。參與帆船體驗的乘客有機會充當助手，以團隊方式配合船長和水手，一同升起主帆和頭帆，船客與船員之間的互動較多。

採訪當天，Alan擔任船長，他的合伙人Carmen則任水手，由西貢新碼頭出發，目的地為浮潛及獨木舟熱門地威士忌灣，錨泊點會根據當日天氣而變動。參加帆船體驗的客人上船後，要先聽船長講解一些有關帆船操作及指令，之後船長和水手便會合作示範升帆。要打開這面巨大的主帆殊不簡單，先要戴上防滑航海手套，拉動繩子把帆升高後，便要把繩穩固在絞盤（winch）上，完成後再把繩繞到絞盤下面的「牛角」（十字形絞盤），以「0」字及「8」字方式打圈綁緊，令繩子毋須打結也牢牢繫於絞盤上。

學睇風向標 逆風升頭帆

升上主帆後便輪到頭帆，頭帆的兩條繩子可以在左右兩邊分別拉到近船尾位置，再穩固在絞盤上。這時大家需要感受風向，若風從左邊來，頭帆便要從右邊方向打開，如果順着風向那邊開，便會令船頭跟着轉向那一方，或致船隻不穩失控。若對風向不熟悉，可查看船頂的指針，箭嘴指示的便是風吹來的方向。相比巨大的主帆，開頭帆已算是簡單，乘客了解後可以參與升帆體驗，是難得一試的好機會。

帆是帆船的動力來源，即使船上另安裝了引擎，其行駛速度仍比遊艇以至其他船慢。船的速度以knot（節）為單位，即每小時海里數；快艇可達35 knot，而Alan這艘帆船最快只有約5 knot。實際舉例來說，同一段路程，用引擎推動的船要花15分鐘，這艘帆船或要用上1小時，更會因風勢大小影響抵達時間。

Carmen說，這也是帆船好玩的地方，乘客可感受另一種慢活體驗，悠閒地享受大海的寧靜。Carmen除了擔任水手，還是一名烹飪好手，更是fb專頁「港式定食」版主，經常跟網友分享烹飪心得。參加帆船體驗的客人，除了可免費享用簡單飲品，還可以一試她的手勢，她每次都會親身準備6款食物，採訪當天有串燒沙嗲牛肉、咖喱魚蛋、蜜糖雞翼及芒果布甸等，全是她的自家製作，邊食邊chill，非常寫意。帆船體驗約在下午4:30完結，如選擇海上日落體驗，則會於中午12時出發，並於日落後回程，讓大家在海上好好欣賞夕陽。

宜穿運動服 全程著救生衣

乘客事前要準備什麼？Alan建議上船以寬鬆、防曬或運動服飾為主，想參與水上活動的話可帶備泳衣、毛巾及沐浴用品，甲板上有淡水冲身設備，船上亦有廁所及房間供更換衣服。錨泊後，客人可借用浮條游泳到沙灘，也可額外付費（$240）租獨木舟。由於帆船有機會在航行中途傾側，或會使座位非常貼近水面；船客若不小心，也有被帆杆撞到而掉下水的風險，故無論任何情况下都要全程穿救生衣。

■日間帆船體驗遊

收費：$1480/位（平日2人成團，周末及公眾假期4人成團，每船最多5名乘客。第3位後每位照價減$200）；另設日落帆船體驗遊$1680/位（第3位後每位照價減$200）及親子體驗

網址：www.facebook.com/deFantaSea

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

編輯：朱建勳

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