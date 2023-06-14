倫敦設計雙年展 全球遊戲 重新讓各國接軌

【明報專訊】活在千禧年代，談得最多的是全球化，透過網絡世界及全球經易合作，全球疆界看似消散。但隨着疫情及俄烏戰爭，本應模糊的國界重新凝定。現於倫敦Somerset House舉行第4屆倫敦設計雙年展，便以The Global Game: Remapping Collaborations為主題，探索在現時的國際形勢下，設計能如何讓各國重新互相接軌。

透過合作 化解全球面對挑戰

2016年由Sir John Sorrell CBE及 Ben Evans CBE創辦的倫敦設計雙年展，以探索國際合作和設計的全球作用為重點，並透過各國策劃的展覽和裝置，展示具普世價值的全球問題及相關方案。今屆合共有40多個展覽，由荷蘭建築及電子文化機構Het Nieuwe Instituut作為藝術策劃機構，以The Global Game: Remapping Collaborations（全球遊戲：重新追溯伙伴關係）為主題。今屆除了國家展館外，亦有首次新增以全球尖端研發為本的EUREKA展區，包羅英國各大學的初創科研成果，以可持續、健康、人口老化和凝聚社區等為主題。自前M+博物館設計與建築首席策展人Aric Chen到荷蘭Het Nieuwe Instituut任館長兼藝術總監後，這個位於鹿特丹的博物館得到不錯的國際化發展，亦成為今屆倫敦設計雙年展的藝術策劃機構。他提到是次展覽目的，是希望能呈現大眾如何透過另一個各國合作而非衝突的角度，來理解世界當下的地緣政治局面。當下全球所面對的挑戰，着實需要透過全球合作來化解。同時主理荷蘭展館的Het Nieuwe Instituut，便以Out of Joint為主題，找來策展人Colin Keays合作。展內基本上是一系列可以自由組裝的家俬，由演講台到座位皆備，讓展內其他參展單位能夠免費借用同時亦為荷蘭館的展品帶來更多曝光，這種雙贏的想法貼合今屆大會的合作主題，概念有趣。

除了上述的策展取向，不少國家以全球共通的語言為切入點，如奧地利展館的BROT: baking the future，便以麵包為題材，設計一系列製作工具之餘，亦探索微生物如何成為人類飲食文化的重要部分。另一種手法則是將自身科研推展到國際平台，如迪拜的And beyond將他們的Hope Probe太空企劃，與當地傳統的駱駝運輸作概念連線，帶出極地天氣如何啟發到火星考察的科技研究。

將回收窗戶送到烏克蘭

除了個別展館以獨立方式參展外，亦有國家級的合作。如丹麥與瑞士的Blue Nomad，便以全球水位上漲及非石油能源為前提，展示太陽能水上游牧生活船屋。而西班牙及秘魯合作的Common Vibrations，則以音樂連線，用上普及兩地的樂器Cajón（鼓箱），呈現這種樂器如何在殖民時期由秘魯傳到西班牙，帶出非語言的國際牽繫。但個人覺得最出色的，是波蘭的Poetics of Necessity。整個展館，以窗戶為主要素材，將回收得來的窗戶送到烏克蘭。同時，亦推出讓人下載的DIY裝窗手冊，讓當地居民能重建家園。

■倫敦設計雙年展

日期：即日至6月25日

網址︰londondesignbiennale.com

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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