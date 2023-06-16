中曲西唱 首創本地華語音樂劇 潘迪華 走過香港黃金時代

藝術家鄭得恩呼應潘迪華最大心血《白孃孃》，全新創作《寧可像蛇》——其中一部分重新設計主角白素貞的服裝，再用TikTok舞蹈表達白素貞和潘迪華自身前衛破格的精神。（主辦單位提供）

心境年輕--潘迪華年逾九旬，仍樂於與年輕人一同創作，一頭華髮染上了櫻花粉紅髮色，仍是那個心境活潑、跳脫的潘姐姐。（主辦單位提供）

【明報專訊】上海淑女、傳奇歌后、《歡樂金宵》主持人。潘迪華是誰？我們總是只看到她的側面。「她能在黑夜，給我太陽——獻給潘迪華」兩名策展人王慰慰和李勺言整理相片、文獻和檔案，加上藝術家鄭得恩呼應其先鋒精神的全新藝術創作，梳理潘迪華的往事，我們穿梭過去，或能詰問當下出路。如果在《阿飛正傳》中飾演潘迪華養子的張國榮，代表着香港1980至1990年代的輝煌歲月，那麼潘迪華或許就代表着香港不斷摸索、試驗的1960至1970年代——孕育香港的黃金時代。

踏進展覽後，映入眼簾是潘迪華3個形象——年輕時在舞台上意氣風發，中年時《阿飛正傳》中眼神銳利的上海女性，現今在滿頭華髮染上粉紅髮色的前衛長輩。策展人王慰慰說起跟潘迪華合作，就想起自己的上海外婆，猶如抱着「外婆講一段歷史給年輕人的心態」來策展——潘姐姐還有很多話跟年輕人說呢。

30年代生於「東方巴黎」

長輩不一定說教，生命就是最好的身教。潘迪華1930年生於上海法租界的中產家庭。她生活的上海被譽為「東方巴黎」，因為上海百年的外國租界——英、美、法租界，故而傳入不同西方文化——爵士樂、電影、文學和舞蹈等，滿街都是五光十色的夜總會。五四運動後，反傳統、性解放思潮的年輕人亦聚居上海。以旗袍為一例，上海人按着西方服裝設計再改良，最普及、最時髦就是海派旗袍。展覽中的一面牆就放滿少女潘迪華身穿旗袍的玉照，不但貫徹上海女性風韻，令人聯想起張愛玲的倩影，還隱約瞥見《阿飛正傳》角色的雛形。

不過好景不常，上海在二戰時被日軍攻陷，接續又迎來國共內戰；即使內戰結束，不少上海人仍擔心政局不穩，因此大批南來香港，潘迪華一家就是其中一員。1950年代，不少上海人聚居北角一帶，他們除了挾着資本和文化來到香港，也帶了生活方式，讓夜總會林立北角一帶。1957年，潘迪華就在北角皇都戲院前身——璇宮戲院的夜總會出道，因其上海出身的教育背景，是少數能操流利英語的華人歌手，令她的娛樂事業大放異彩。

60年代走出世界唱好香港

展覽相片中，除了芳華正茂的潘迪華活躍於香港夜總會，也見她走訪世界各地的夜總會。原來出道未幾，她就在1959年首度踏足外國夜總會獻唱，展開香港第一代旅行歌手之旅，名副其實在世界各地代表着華人的聲音。1960年代也是香港更進一步敞開世界之窗，港英政府意欲發展旅遊業，目標客群是休假美軍，所以邀請潘迪華拍攝宣傳香港的影片——影片亦在展覽中播出。她在1965年亦應香港旅遊協會（旅發局前身）邀請，到海外宣傳香港。

1969年，潘迪華曾到訪柬埔寨和西德。柬埔寨之行獲柬埔寨親王夫人邀請，到紅十字會慈善晚會獻唱，然而慈善晚會不久後，美軍開始轟炸柬埔寨，翌年柬埔寨政變；西德之旅則到西柏林希爾頓酒店夜總會獻唱，她走到柏林圍牆分界線禁區拍照留念，差點被拘捕。她的足迹也反映出在世界流動的華人，無聲無息見證着世界格局變遷。

而中國著名郵輪明華輪在1979年從香港啓航到悉尼時，潘迪華亦隨郵輪演出6周。1980年其中一站，她相隔31年，隨明華輪回到老家上海，卻發現經歷文革後，朝思暮想的上海面貌早已消失。從前覺得從大上海落難到小香港，如今「上海」不見了，只得適應香港生活，從過客變成家，相信也是不少南下移民的寫照。

展覽還有一隅唱片區，潘迪華從芸芸作品中昭示了搭建香港和世界之間橋樑的野心。1960年代初她推出收錄12首世界名曲的《潘迪華與世界名曲》，讓香港聽衆接觸世界；1964年跟倫敦EMI唱片公司簽約，推出中曲西詞的唱片；1970年就推出唱片Hong Kong Sound，收錄了香港城市的聲音，譬如天星小輪跳板的叮噹聲，製作實驗音樂，讓世界聽到香港的聲音。

而她當旅行歌手巡迴演出，最關鍵一年應數1962年，隨顧嘉煇旅居倫敦，在當地各處夜總會巡迴表演，還接觸到倫敦著名的音樂劇，兩人都不禁問道為何香港沒有自己的音樂劇？從一錄像得知，長年在外國表演，也激發到潘迪華的民族意識。所以她後來在1972年斥資製作香港首個華語音樂劇——建基於民間傳說《白蛇傳》文本的《白孃孃》，也是她向後輩自言是一生最重要的作品，展覽不少部分亦着墨於此。

70年代首創本地華語音樂劇

《白蛇傳》版本衆多，其中一個版本講述白蛇精為報答書生許仙救命之恩，於是以身相許，青蛇精小青結伴。金山寺法海和尚讓許仙在端午節用雄黃酒逼白蛇精露出蛇形，反倒嚇死了許仙，於是白蛇精到天庭偷仙草救許仙。然而法海軟禁許仙，與青蛇精、白蛇精大鬥法，其間水浸金山寺導致生靈塗炭，白蛇精最終因觸犯天條，生下孩子後就被法海收入鉢中，鎮壓在杭州西湖雷峰塔下。

《白孃孃》音樂劇並無影像存檔，策展人就透過相片、剪報、檔案和服裝，譬如手寫邀請函、手寫樂譜、海報、場刊等，拼湊出《白孃孃》的全貌，讓觀衆知曉其厲害、破格之處。《白孃孃》班底人强馬壯，劇中音樂全數由顧嘉煇作曲，黃霑也是填詞人之一，香港歌劇之父盧景文執導，潘迪華本人飾演主角白素貞，死對頭法海和尚則由喬宏飾演。當時聲勢浩大，一張相片看見李小龍也來觀賞。無獨有偶，1972年也是美國總統尼克遜訪華、中美建交之年，潘迪華曾邀約尼克遜來港觀賞，惟遭美方婉拒。

單是主角白素貞的服裝，就如同一場時裝表演。展覽中就展示了其中3件服裝，包括跟許仙成親時的紅色婚服和當時頗為破格的七色彩虹衣。音樂上，在中國故事加入搖滾樂，今日屢見不鮮，當年倒是先鋒前衛。不過從剪報得知，專業評價普遍讚譽——傳統結合創新，大膽突破，但也有聲音認為不中不西、不倫不類。起初預演引不起觀衆關注，即使後來全院滿座，也難以補償虧損。或許當時觀衆尚未預備好接受前衛創作，拓荒者也是到處碰壁者。

構思展覽時，潘迪華再三叮囑藝術家鄭得恩不得只重翻舊案，一定要有全新作品回應《白孃孃》這齣她的最大心血。於是乎，鄭得恩就拆解《白蛇傳》文本，創作多重影像聲音裝置《寧可像蛇》，靈巧像蛇地以當代形式訴說潘迪華精神來回應時代。何謂當代形式？可能就是社交媒體的形式，他模仿IG Reels和TikTok，前者講述在端午節如何做糉；後者則跳了一場白蛇舞，如同不少熱播的TikTok短片。

鄭得恩也重新設計白蛇精的服裝，內裏穿著性感，外穿一件白色大衣，再加一件熒光黃色的安全反光衣，安全衣背上則有白蛇圖案設計，彷彿象徵着白蛇敢愛敢恨的離經叛道精神，跳舞片段中舞者也穿著那件反光衣。最後一部分還有20多分鐘現代演繹《白蛇傳》的錄像故事，卻說起英語來，與世界接軌之餘，也頗有《奇異女俠玩救宇宙》的玩味和韻味。

1980年代起，潘迪華淡出幕前，10年就足以令人淡忘。直至1990年飾演《阿飛正傳》中張國榮的上海養母，潘迪華才再次走入觀眾的視線。鄭得恩透露，現時潘姐姐其中一隻耳聽力不佳，未能盡情享受自己最鍾愛的音樂。但近年多了寫作的興趣，開首提到的近照就是她在案頭忙碌的一瞬間，導演陳頌騏經年拍攝潘迪華的紀錄片也在展覽最後公開。「她能在黑夜／給我太陽」，她還在想可以跟大家說些什麼，在當下如何走下去。●

她能在黑夜，給我太陽──獻給潘迪華

日期：即日至10月23日（周二休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠

網址：bit.ly/3NjC5dV

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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