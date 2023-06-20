教育大眾：盼出簡易魚書 「動之以情」保育

鋸吻剃刀魚，1999年初次在港被人發現，屬非常罕見的品種，團隊近年有幸在港見到；暫時因資源所限，未加到網頁中。（Eric Keung@114°E Hong Kong Reef Fish Survey攝）

【明報專訊】從事海洋研究，除了要有相關專業知識，自然也需要不同類型的資助。佘國豪早前獲The Pew Charitable Trusts選為全球7名海洋保育研究學人的其中一人，是本港唯一獲選學人。這個保育基金在業界認受度高，且有嚴謹審核制度，獲選的學人可得到3年資助。在獲得提名後，候選人要獲2人寫推薦信，並提交計劃書。Stan笑言：「像寫自傳般，寫了10多頁，詳盡介紹自己的背景、研究計劃的詳情、怎樣實行等。」Stan幾年前曾獲提名一次，但沒有入選。今次終於達成這一生人只得一次的機會。

獲國際保育基金資助研究

在這3年間，基金會跟進計劃進度，每年發放5萬美元（約39萬港元）作經費，合共能獲得15萬美元（約117萬港元），鼓勵研究。Stan希望珊瑚魚普查得到的數據，將來有助研究氣候改變帶來的影響。

保育大家都會說，但教育大眾從來不容易。「有時人想保護一些東西，出發點很簡單，例如大家喜歡狗，想保護狗，因為你接觸得多這種動物；但不是每個人都懂潛水，你怎樣動之以情，叫他們保護海洋生物？」所以他也想出版一本能夠普及的魚書，關於香港的魚類，文字不用太多，有魚在各個階段的圖像，教人怎樣辨認魚類等。Stan表示，因為想面向公眾，希望用簡單易明的方式表達，也方便教育工作者。除了讀環境相關學科的學生，其實現時一些本地或國際學校也會講潛水，需要一本跟上時代的本地魚書，但在魚書面世之前，普查計劃網站也是面向公眾的窗口。

[人物]