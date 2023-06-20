完美雕塑 糅合東西方美學 送上大禮 喚起童真打開心窗

《黑》——作者：Jean-Michel Basquiat（1960至1988年）；創作年份：1986；規格：壓克力、油彩、石墨、油畫棒、複印拼貼、木板（126.4×92.7×29.2厘米）；估價：5500萬至7500萬港元；成交價：6260萬港元；特色：黑人、王冠和塗鴉都是讓作者成名的經典符號（拍賣行提供）

《戀人的漫步之徑》——作者：René Magritte（1898至1967年）；創作年份：1929至1930；規格：油彩、畫布（93×74.3厘米）；估價：2400萬至3500萬港元；成交價：5119.5萬港元；特色：漆黑天空令人感到心寒，但畫面中間的「天窗」卻把盼望帶進這黑暗天地（拍賣行提供）

《聖心（紫紅/金色）》——作者：Jeff Koons（1955年生）；創作年份：1994至2007；規格：鏡面、不鏽鋼、透明彩色塗料雕塑；估價：5000萬至7000萬港元；成交價：6087.5萬港元；特色：雕塑有如一份大禮物，預展中吸引不少參觀者近距離欣賞，在反光物料上尋找自己的「樣子」（拍賣行、Ela Bialkowska、Palazzo Strozzi提供）

【明報專訊】天氣炎熱，剛於本月初完結的春拍活動同樣熾熱。同時收藏界帶來震撼消息，有大型拍賣行前亞洲區行政總裁加盟其前對手拍賣行。當然，人事變動不會蓋過會場精彩拍品的風頭。佳士得20及21世紀藝術拍賣專場除有草間彌生、Jean-Michel Basquiat等「老朋友」，還有「新朋友」Jeff Koons及René Magritte的巨作來訪。今期回顧晚拍的焦點作品。

2006至2021年出任蘇富比亞洲區行政總裁的程壽康，最近加入佳士得擔任亞洲區主席。今季春拍，Jeff Koons及René Magritte巨作亦首現佳士得亞洲拍場，十分熱鬧。

精湛工藝 象徵熱情樂觀

Jeff Koons的傑作《聖心（紫紅/金色）》被稱為當代雕塑的完美示範，今次首登拍賣行亞洲專場成為焦點。作品用鏡面、不鏽鋼、透明彩色塗料製作，融合具象徵意義的圖像和精湛工藝，把深度概念的靈魂注入極具炫目美感的「肉身」之中。

作品表面看似簡單，其實要有高超精湛的工藝。不鏽鋼表面經精細打磨，過程極費時費力，要求工匠手藝高度精確。預展中它是觀眾打卡的熱點，大家都感受到它散發的熱情和樂觀主義色彩。

這系列共有5個版本，今次這個版本的配色展示作者特有的慷慨精神，主題是向觀眾獻上珍貴禮物。為何它散發奢華感覺？原因是色彩令人聯想起罕見的洋紅色藍寶石。作者相信自己所有雕塑都包含被普世欣賞的元素，東、西方的觀眾也會從中看到美。記者覺得他在工藝上採用西方技術，但境界卻應用了東方哲學。他也指作品能令觀眾產生大徹大悟的意識，並鼓勵大眾相信藝術是展現潛力的媒體。他常把「接納」掛在口邊，勉勵朋友要接納他人。若如此解讀，這款作品就是想「禮尚往來」，透過送禮讓自己和別人彼此接納。

《聖心（紫紅/金色）》也屬於作者標誌的「慶典系列」（由1994年至今）中一款重要作品，與同系列的《氣球狗》（1994至2000年作）、《氣球花》（1995至2000年作）及《鬱金香》（1995至2004年作）齊名。「慶典系列」高舉「接納」，鼓勵回憶孩童時期對世界的無畏接納、安然打開心窗。

反光表面觀照自身

作者在《傑夫．昆斯：慶典》展覽圖冊中，曾解釋「慶典系列」的心形雕塑是「溫暖的象徵，傳達出人性的暖意和浪漫的情愫」。紅色與金色自古以來也是誘惑、權力與璀璨魅力的象徵。記者想像，作者就像把心心、禮物等意象當作emoji送給身邊的人。不少觀眾都想「打開」這份禮物，閃爍的蝴蝶結誘惑大家看看裏面是什麼。高度反光的表面讓觀眾揭示「自身」，同時意識到禮物中似乎蘊藏神秘的東西。

另一個「新朋友」René Magritte的作品《戀人的漫步之徑》也是焦點。作者向觀眾發問：「可見的事物總是隱藏着其他可見的事物？」作品是他在巴黎繪畫的，這時期是藝術家職業生涯中一個多產並具創新力的階段。1927年他和妻子從布魯塞爾搬到巴黎，被藝術氛圍、超現實主義藝術家衝擊。他結識了大批藝術家，各人迥然不同的圖像創作和思維激發其「小宇宙」爆發，生成大批高質作品。

日常景觀 藏神秘超現實

其作品特色是展示日常事物中的神秘，不經意地創造出乎意料的場景和時刻。每個觀眾都是其挑戰對象，令大家認知到自己的無知。《戀人的漫步之徑》描述一個日常城鎮的普通景觀，建築物與樹木的平面重疊交錯，一片和平寧靜。屋頂上方的天空卻被無法穿透的黑暗虛空籠罩，沒星星或月光，幸而有兩個精心裝裱的湛藍色「天窗」懸掛在畫面。這奇異並置手法也迫使觀眾重新審視任何一道簡單的風景。

這「畫中畫」手法風趣調皮，自上世紀20年代末一直在其作品出現。他企圖打破觀眾的期望，在簡單的視角中增加矛盾景象，營造出複雜的空間。畫面中各元素扁平，房屋、建築和樹木像舞台布景的一部分，卻以層次排列來打造三維空間感。

另外，值得一提的是，瑞士藝術家Nicolas Party於2015年創作的《靜物》，在「千禧後晚間拍賣精彩拍品」中以成交價3909.5萬港元拍出，成為當中最高成交價的拍品。

文：呂一心

編輯：朱建勳

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