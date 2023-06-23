沙發薯：公屋的浪漫與殘酷

【明報專訊】英國的貧富懸殊情况一直嚴重，數據顯示大約兩成英國人口活在貧窮線之下。面對能源危機、通脹問題，低收入人士的生活就變得更艱難。對英國熟悉的人都知道英國有很強的階級分歧，工黨與保守黨是兩個不同族群，打工仔（工人階級）通常看不起保守黨（Tories），有自己的浪漫，就像著名電影導演Ken Loach又或是This is England的導演Shane Meadows便是典型「左翼」文化產物，而最近BBC的新劇Rain Dogs便是另一有關低下階層的作品。

窮家女有個富朋友

Rain Dogs是作者Cash Carraway的首部電視創作。她在2019年推出第一本著作Skint Estate（貧窮屋邨）是她的自傳，講述她的窮人經歷。Skint Estate贏得大量口碑，獲得極大迴響，大家都爭着買它的電影電視版權，最後在2020年BBC贏取改編權，但最終Carraway退出，今時今日這電視改編作仍然未見蹤影。不過或者Rain Dogs的面世正代表Skint Estate不會有機會在電視出現，因為Rain Dogs的故事亦是取材於她自己的經歷。

Rain Dogs的女主角是單親媽媽Costello，沒有固定收入，僅靠在紅燈區向客人表演脫衣為生，所以她常常沒錢交租，令到她與女兒Iris經常要找尋新居。沒有長工不是因為她懶，而是她在追夢——成為作家是她的目標。她有童年創傷，成年後有酗酒問題，她的人生就是一團糟。

物以類聚，生活混亂的Costello當然有她的最佳損友——故事另一主角是她來自上流社會的最好朋友Selby。Selby雖然出身富貴，但沒有家庭溫暖，母親冷漠；父親抑鬱，最終在他成長時自殺身亡。因此Selby亦有情緒問題，難以控制憤怒，最終因傷人而入獄一陣子。

風格懷舊 角色立體

Rain Dogs取名自Tom Waits的經典同名大碟，故事很貼近現時的社會話題及情况，但敘事與描寫人物的風格卻很懷舊，很有舊式電視劇的風采，角色都是所謂larger-than-life、很誇張的人物個性，角色十分立體、十分浮誇。劇集則是沉重的黑色喜劇，主題很黑暗，圍繞的都是兩個主角如何過着糟糕的人生，如何不斷作出錯的抉擇，生命之痛是中心主題。但當然，劇集不乏充滿智慧的幽默，尤其是由Daisy May Cooper飾演的Costello鋒芒畢露，既演出角色的痛，亦演出角色的幽默與慧智，相信大家會在更多大製作看到她的演出。

Rain Dogs是結合真實與虛構的故事，充滿色彩，甚具娛樂。真正活在貧窮線之下的人的故事呢，應沒有那麼多戲劇元素，對他們而言，只是每天在嘗遍生活的煎熬。Channel 4的最新劇集60 Days on the Estates就是帶領觀眾親身體驗貧困的屋邨生活。

劇集就跟着電影創作人Ed Stafford到英國各地最聲名狼藉的屋邨短期生活，藉以從第一身角度明白究竟這些屋邨是否如媒體描述般那麼差、那麼亂、那麼充滿罪惡。不知算是驚喜還是沒有驚喜，觀察結果當然就是雖然這些屋邨有人情味亦有社區的關懷，但實際居住環境都是十分差勁，有嚴重的罪案及藥物問題。不過，最終都要明白，不要給公屋壞名字，公屋不是問題，真正問題在於活在赤窮的人會否有脫窮的可能，這才會令公屋的情况得而改善。●

文：陳Damon（chandamon.com）