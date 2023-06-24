聲畫up 握感up 散熱up Sony拍攝手機 變身電競王

打機配件--Xperia 1 V支援較早前推出的手遊專用配件Xperia Stream（$1999），加強散熱效能和打機手感。（品牌提供）

【明報專訊】智能手機早已不止用來講電話，睇片、拍攝、打機都要照顧周到，挑戰性能極限。今年表現出色的Qualcomm Snapdragon 8 Gen2處理器，令很多旗艦手機的圖像表現大幅提升。以往專注拍攝功能的Sony Xperia 1，最新推出的第5代也活用新處理器的優點，配合遊戲專用配件，令拍攝手機瞬間變成電競手機，挑戰十項全能的頭銜。

Xperia 1 V配備6.5吋21:9 4K HDR OLED屏幕，刷新率120Hz。低噪揚聲器放大器提升聲音的傳播和深度，同時延展高低音頻範圍，呈現更動感和清晰的音效。機背採用獨特的紋理玻璃，結合精緻的邊框，提供穩定的握持力，減低在拍攝或觀看時手機脫手的風險。

可添置遊戲專用手機套

Xperia 1 V今代大幅提升打機的體驗。手機內置遊戲增強器，提供視覺和聽覺支援，也方便在YouTube直播打機。玩家還可以配合專用的遊戲設備Xperia Stream（另售$1199），它就像是一個配備冷卻風扇和多端口的手機套，不但提升打機握感，還可以協助手機散熱，保持遊戲運作流暢。

Xperia 1之前幾代均以「真光學變焦」鏡頭做賣點，來到Xperia 1 V，鏡頭維持相同規格，但從核心入手提升拍攝質素。新開發的雙倍低噪感光元件，低光效能是上代的兩倍，並且通過高速多框層疊處理技術，拍攝出動態範圍更寬廣的抗雜訊照片。24mm主鏡頭配備了雙層電晶體層疊式CMOS影像感測器，尺寸比上一代增加約70%；85-125mm F2.3-2.8「真光學變焦」長鏡也保留下來。

產品展示功能 拍vlog實用

至於Sony一貫強項如實時自動對焦，還有每秒最高30張高速連拍都繼續保留。新機搭載多種色彩預設，例如creative look，為拍攝帶來更多創意。拍攝影片專用的S-Cinetone模式也經過調整，更細緻呈現人體皮膚紋理，同時提升影像的電影感。

Sony近年專注拍vlog市場，Xperia 1 V也照顧到。例如是產品展示功能，拍片時相機焦點自動落在展示品上。此外，全新的語音優先收音咪安裝在後置鏡頭附近，即使在嘈雜的戶外場景中，創作者的聲音也能清晰記錄下來。通過影片錄製功能Videography Pro在YouTube直播時，創作者可以同時閱讀觀眾的聊天內容，即時互動。用戶界面亦支援垂直或水平拍攝，切合其他社交平台的需求。

Xperia 1 V在5000mAh電池支持下，連續播放影片時間達20小時。8 Gen2的CPU效能較上一代提升約40%，拍攝時功耗降低約20%，散熱片則增大約60%，減低長時間拍攝時手機過熱的問題。手機支援無線充電，30分鐘可快充至50%電量。品牌宣稱擁有充電優化技術，使用3年後電池仍保持逾80%的健康程度。●

Sony Xperia 1 V規格

系統：Android 13

屏幕：6.5 吋3840×1644解像度OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

內存／儲存空間：12GB／256GB、12GB／512GB

外置儲存：microSDXC（最高1TB）

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5200萬像素廣角鏡F1.9、1200萬像素變焦 F2.3-2.8、1200萬像素超廣角F2.2

前置鏡頭：1200萬像素F2

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.3／NFC

電池容量：5000mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應、4K HDR拍片、Qi無線充電、IPX5/IPX8防水、IP6X防塵

體積／重量：165×71×8.3mm ／187g

售價：$9699（256GB） / $10,499（512GB）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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